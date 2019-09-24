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РИА Новости

В Пусане капитану врезавшегося в мост российского судна дали условный срок

05:17 24.09.2019 (обновлено: 05:37 24.09.2019)
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© Стоп-кадр видеоРоссийское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан
Российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан
© Стоп-кадр видео
Российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан
ПУСАН (Южная Корея), 24 мая - РИА Новости. Окружной суд южнокорейского города Пусан приговорил во вторник к двум с половиной годам условно россиянина Андрея Серикова, капитана сухогруза Seagrand, который 28 февраля этого года врезался в автомобильный мост, передает корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.
Судья Цой Чжин Гон объявил, что условный приговор действует с испытательным сроком четыре года. "Приговор означает, что он будет на свободе четыре года, если за это время не совершит новых преступлений", - пояснил Цой Чжин Гон.
Капитан признан виновным в том, что пытался покинуть место происшествия после столкновения с яхтой в порту до аварии с мостом, в создании препятствий для транспорта и управлении судном в нетрезвом состоянии.
По словам судьи, Сериков может подать на апелляцию. Прокуратура, которая настаивала на более жестком наказании - пяти годах реального срока заключения, также может оспорить решение суда Пусана. Если в течение недели со стороны прокуратуры не последует апелляции, то Сериков будет выслан в Россию.
Пусан
24 мая, 07:05РИА Новости
Капитан врезавшегося в мост в Пусане российского судна сменил адвоката
Адвокат капитана Ли Сан Хва сообщил РИА Новости, что уже во вторник капитан выйдет из тюрьмы, его перевезут в пункт временного содержания иностранных граждан иммиграционной службы Южной Кореи.
"Это уже не тюрьма, и он там свободнее будет себя чувствовать. Надеюсь, мы смогли убедить прокуратуру не подавать на апелляцию", - сказал адвокат Ли Сан Хва.
Как сообщалось ранее, сначала судно Seagrand в порту Пусана боком задело яхту, а затем носовой частью врезалось в большой автомобильный мост, повредило его и вызвало остановку транспорта.
Судья перед оглашением приговора заявил, что капитан "явно знал о том, что произошло первое столкновение, но не остановил судно, не запросил буксир и покинул место происшествия". Движение по мосту также, по словам судьи Цой Чжин Гона, было затруднено, поскольку "оно было перекрыто для обследования повреждения конструкции".
Рижский свободный порт
4 августа, 16:27РИА Новости
В Рижском порту нетрезвый капитан дважды посадил грузовое судно на мель
Как сообщалось ранее, из-за столкновения часть моста была пробита на глубину до пяти метров..
Что касается обвинений в управлении судном в нетрезвом состоянии, которые упорно отрицает подсудимый, то Цой Чжин Гон привел данные анализов его крови, согласно которым, по словам судьи, на момент столкновения капитан был нетрезв.
В пресс-службе Росморречфлота ранее сообщали, что судно шло без буксира и лоцманской проводки. Капитан и экипаж утверждали, что причиной столкновения стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна, отсутствие корейского лоцмана и буксиров.
11 августа 2007, 17:40РИА Новости
Вину за столкновение с айсбергом возлагают на российского капитанаБританская туристическая компания Discover the World, чьи клиенты пострадали при столкновении судна "Алексей Марышев" с айсбергом у берегов Норвегии, возлагает вину за инцидент на российского капитана судна Георгия Зеленина. "После обсуждения и получения свидетельств от наших пассажиров мы убеждены, что происшествие случилось из-за халатности капитана, который действовал безответственно", - отмечается в документе.
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РосморречфлотЮжная КореяРоссияПроисшествия
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