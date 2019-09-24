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РИА Новости

НАСА выбрало Lockheed Martin производителем капсул Orion для полетов к Луне

05:12 24.09.2019
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© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/K. SingerКратеры на поверхности равнины Вулкан на Хароне
Кратеры на поверхности равнины Вулкан на Хароне
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/K. Singer
Кратеры на поверхности равнины Вулкан на Хароне
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. НАСА подписало контракт с Lockheed Martin на производство от шести до 12 капсул Orion для реализации миссий в рамках проекта освоения Луны "Артемида" до 2030 года, говорится в размещенном во вторник сообщении на сайте управления.
"Этот контракт обеспечит производство Orion на следующие десять лет, демонстрируя приверженность НАСА к установлению долгосрочного присутствия на Луне", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Джима Брайденстайна.
Сначала будут заказаны три капсулы для миссий "Артемида 3-5" за 2,7 миллиарда долларов. Управление планирует заказать дополнительные три капсулы Orion в 2022 финансовом году для миссий "Артемида 6-8" на сумму 1,9 миллиарда долларов, уточняется в документе.
Заказ шести изделий является минимально оговоренным в договоре, максимум – 12 штук.
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Капсулы для двух первых миссий "Артемида" создаются силами Космического центра имени Кеннеди. Первый образец уже готов к испытаниям. Его планируется запустить в полет вокруг Луны. Вторую капсулу еще не собрали, на ней планируется совершить первый пилотируемый полет в рамках этого проекта.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
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