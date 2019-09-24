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РИА Новости

В НАСА оценили взаимосвязь между пожарами в Европе и таянием льда в Арктике

05:10 24.09.2019
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© Фото : NASA/Jeff Schmaltz, MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFCiТаяние льда у Гренландии
Таяние льда у Гренландии
© Фото : NASA/Jeff Schmaltz, MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFCi
Таяние льда у Гренландии
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Площадь ледяного покрова в Арктике в летнем сезоне 2019 года сократилась до минимума в 4,15 миллиона квадратных километров, но природные пожары или волны жары в Европе не были причиной, утверждают специалиста НАСА.
"Аналитики спутниковых данных НАСА и Национального центра данных по снегу и льду (NCIDC) университета Колорадо Боулдер показали, что в 2019 году ледяной покров достиг минимума в сентябре и был равен 4,15 миллиона квадратных километров", - говорится в сообщении.
Как поясняет НАСА, лето в Арктике не сопровождалось экстремальными метеорологическими явлениями.
"В 2012 году, когда был зафиксирован минимум льда в Арктике, таяние объяснял ось мощным циклоном в августе, который разрушил ледяной покров и привёл к таянию. В 2019 году никаких экстремальных погодных явлений в Арктике не было. Несмотря на то, что это было тёплое лето в Арктике (на 4-5 градусов выше нормы), но ни пожары в арктической зоне, ни волны жары в Европе не оказали большого влияния на таяние льда", - приводятся в сообщении слова и следователя морского льда Валттера Мейера.
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Он поясняет, что к тому времени, когда сибирские пожары набрали силу, в Арктике солнце уже опускалось, поэтому сажа не могла "привлечь" лучи и способствовать таянию.
Эксперт отметил, что волны жары в Европе, напротив, повлияли на локальное таяние ледников в Гренландии.
Как уточнили в НАСА, ледяная арктическая шапка достигла в этом году второго минимального показателя за историю наблюдений с 1970-х годов.
Ученые отмечают, что последние 10 лет площадь снежного покрова оказывается ниже ранее наблюдаемых значений, что следует отнести к глобальным климатическим изменениям.
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АрктикаНАСАЕвропаРИА Наука
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