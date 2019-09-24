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РИА Новости
Война в Сирии

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму

05:03 24.09.2019 (обновлено: 10:08 24.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
ХМЕЙМИМ, 24 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров.
"Это очень серьезно", — сказал он, демонстрируя журналистам беспилотники террористов, сбитые в сентябре на подлете к базе.
Как отметил генерал, создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования.
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На такой ударный аппарат устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов, привел он пример. На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка, которая представляла собой обычную бочку с бензином на пять литров.
"Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра", — отметил Конашенков.
Он добавил, что боевики совершенствуют технические решения.
"Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", — добавил генерал.
Минобороны 3 сентября сообщило об уничтожении двух беспилотников террористов, которые приближались к авиабазе. Отмечалось, что никто при этом не пострадал. В предыдущий раз об уничтожении беспилотников на подлете к Хмеймиму российские военные сообщали 11 августа, тогда заявлялось о шести сбитых дронах.
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Война в СирииИгорь КонашенковСирияРоссияВ мире
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