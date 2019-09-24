Задержанные рыбаки из КНДР остаются на судах в Находке

Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Северокорейские рыбаки, задержанные после нападения на российских пограничников в Японском море, продолжают находиться на судах на рейде Находки, сообщил РИА Новости представитель пограничного УФСБ по Приморскому краю.

"Да, они там же", - сказал собеседник.

Инцидент произошел 17 сентября: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.