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РИА Новости

Задержанные рыбаки из КНДР остаются на судах в Находке

04:56 24.09.2019
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОдно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
© ФСБ РФ
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Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Северокорейские рыбаки, задержанные после нападения на российских пограничников в Японском море, продолжают находиться на судах на рейде Находки, сообщил РИА Новости представитель пограничного УФСБ по Приморскому краю.
"Да, они там же", - сказал собеседник.
Инцидент произошел 17 сентября: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
20 сентября, 12:55РИА Новости
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РоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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