В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".

По словам сенатора, эти страны не смогут помешать реализации проекта, однако им может удаться притормозить строительство газопровода.

"Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе", — заявил Джабаров.

Он также выразил мнение, что Варшава лишь дублирует слова американского "старшего брата" и не имеет собственной политики.

В понедельник Трамп и Дуда признали "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности и обсудили, каким образом их государства смогут воспрепятствовать реализации российского проекта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его достроят уже в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от датских властей.