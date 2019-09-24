Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T10:35Z
https://ria.ru/20190924/1559026021.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104734/95/1047349580_0:283:1000:846_1036x0_80_0_0_3afc053c7179f2f9ce03a23bf0f9e9b5.jpg
РИА Новости

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"

04:57 24.09.2019 (обновлено: 10:35 24.09.2019)
49968
© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
По словам сенатора, эти страны не смогут помешать реализации проекта, однако им может удаться притормозить строительство газопровода.
"Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе", — заявил Джабаров.
Он также выразил мнение, что Варшава лишь дублирует слова американского "старшего брата" и не имеет собственной политики.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Вчера, 08:00РИА Новости
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
В понедельник Трамп и Дуда признали "Северный поток — 2" угрозой энергетической безопасности и обсудили, каким образом их государства смогут воспрепятствовать реализации российского проекта.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его достроят уже в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от датских властей.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается утратить доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия и Литва, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
25926141016
Обсудить 10
ПольшаСеверный поток-2Анджей ДудаВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФЕвросоюзРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
дудка пляшет под дудку америкосов.
24 сентября, 07:44
evgeny.mokrensky
3510001
Что могут "пешки" против "ферзя", только помешать, и то мелко и подло...
24 сентября, 07:50
Константин Иванов
3120000
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Президент США Дональд Трамп
СМИ узнали о решении Трампа заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
Лента новостейМолния