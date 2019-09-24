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РИА Новости

Прокуратура проверит обстоятельства пожара на плавбазе под Сахалином

04:42 24.09.2019 (обновлено: 04:44 24.09.2019)
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© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после пожара в Сахалинской области на плавучей базе "Петр Житников", сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане у острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников". В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников", принадлежащей компании "Дальморепродукт", произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек. В ведомстве уточнили, что пожар потушен, погибших и пострадавших нет.
"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции", - говорится в сообщении.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
01:29РИА Новости
С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 289 человек
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