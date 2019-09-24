Прокуратура проверит обстоятельства пожара на плавбазе под Сахалином

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане у острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников". В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников", принадлежащей компании "Дальморепродукт", произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек. В ведомстве уточнили, что пожар потушен, погибших и пострадавших нет.