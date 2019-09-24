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РИА Новости

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

04:41 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Эти данные были озвучены на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
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По словам Петренко, основные причины пропажи несовершеннолетних — отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликты в семье, неблагоприятные условия жизни, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, и ряд других.

Статистика ведомства

В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, в первом полугодии 2019-го таких обращений было 8383.
На данный момент местонахождение подавляющего большинства разыскиваемых лиц по этим сообщениям установлено, и в розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних из числа пропавших в этот период.
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Поручения руководства СК

Бастрыкин по итогам совещания поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, которая регламентирует взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску пропавших без вести несовершеннолетних. Также он дал поручение проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на этом направлении.
Также глава ведомства поручил проработать вопрос о создании на сайте СК актуального раздела, где будет содержаться информация о разыскиваемых несовершеннолетних.
"Такой блок, безусловно, будет способствовать повышенной информированности населения о пропавших детях, что может помочь их поиску", — отмечают в ведомстве.
Также Бастрыкин поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников несовершеннолетних, которые пропали без вести.
Кроме того, Петренко рассказала, что с учетом важности, оперативности и значительного опыта работы волонтерских организаций, подразделения СК будут ориентироваться на повышение эффективности взаимодействия с ними при розыске пропавших несовершеннолетних.
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Происшествия - РИА Новости. Итоги дняСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКрасноярский крайСвердловская областьМосковская областьИркутская областьНижегородская областьСтавропольский крайОбщество
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