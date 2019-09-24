Гутерреш приветствует решение России присоединиться к Парижскому соглашению

ООН, 24 сен - РИА Новости. Генсек ООН в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым поприветствовал решение России присоединиться к Парижскому соглашению по климату, сообщает пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь встретился со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Генеральный секретарь и специальный представитель президента обсудили вопросы изменения климата и осуществления целей устойчивого развития", - сказано в сообщении.

"Генсек приветствовал решение российского правительства стать участником Парижского соглашения", - отмечается в документе.

Ранее Эдельгериев официально объявил с трибуны ООН о том, что Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в понедельник, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.