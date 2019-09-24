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РИА Новости

Гутерреш приветствует решение России присоединиться к Парижскому соглашению

04:38 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН, 24 сен - РИА Новости. Генсек ООН в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым поприветствовал решение России присоединиться к Парижскому соглашению по климату, сообщает пресс-служба организации.
"Генеральный секретарь встретился со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Генеральный секретарь и специальный представитель президента обсудили вопросы изменения климата и осуществления целей устойчивого развития", - сказано в сообщении.
"Генсек приветствовал решение российского правительства стать участником Парижского соглашения", - отмечается в документе.
Ранее Эдельгериев официально объявил с трибуны ООН о том, что Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату.
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Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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