Уругвай выступил против давления на Венесуэлу со стороны стран "Пакта Рио"

БОГОТА, 23 сен - РИА Новости. Уругвай в понедельник отказался задействовать механизмы Межамериканского договора о взаимопомощи против Венсуэлы, в то время как остальные участники "Пакта Рио" проголосовали за совместное давление на Боливарианскую Республику.

Делегация Тринидад и Тобаго воздержалась от голосования.

"Уругвай проголосовал против, Тринидад и Тобаго воздержались", - рассказал журналистам после встречи на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо.

По итогам встречи 23 сентября страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.

Как отмечалось в заявлении, участники "Пакта Рио" намерены "идентифицировать людей и организации, связанные с (правительством) Николаса Мадуро, которые занимаются незаконной деятельностью по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, терроризму и его финансированию и связаны с сетями транснациональной организованной преступности", чтобы использовать все имеющиеся "меры расследования, преследования в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, обеспечить заморозку их активов, находящихся на территориях государств-участников соглашения".