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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Уругвай выступил против давления на Венесуэлу со стороны стран "Пакта Рио"

03:58 24.09.2019 (обновлено: 04:52 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
БОГОТА, 23 сен - РИА Новости. Уругвай в понедельник отказался задействовать механизмы Межамериканского договора о взаимопомощи против Венсуэлы, в то время как остальные участники "Пакта Рио" проголосовали за совместное давление на Боливарианскую Республику.
Делегация Тринидад и Тобаго воздержалась от голосования.
"Уругвай проголосовал против, Тринидад и Тобаго воздержались", - рассказал журналистам после встречи на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо.
По итогам встречи 23 сентября страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.
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Как отмечалось в заявлении, участники "Пакта Рио" намерены "идентифицировать людей и организации, связанные с (правительством) Николаса Мадуро, которые занимаются незаконной деятельностью по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, терроризму и его финансированию и связаны с сетями транснациональной организованной преступности", чтобы использовать все имеющиеся "меры расследования, преследования в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, обеспечить заморозку их активов, находящихся на территориях государств-участников соглашения".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроООНРоссияСШАВ мире
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