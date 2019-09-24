В МЧС рассказали, как уберечься от вулканического пепла

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Вулканический пепел может вызвать аллергию при попадании в легкие, вывести из строя автомобили и бытовую технику, поэтому при пеплопаде нужно забаррикадироваться дома с запасом респираторов и укрыть электрооборудование пленкой или плотной тканью, советуют в МЧС.

Извергающийся время от времени из вулканов пепел опасен для здоровья – при попадании в легкие он может вызвать аллергическую реакцию, поэтому при пеплопаде нужно плотно закрыть окна и двери и избегать выходов на улицу.

Если пепел все же проник в жилище, следует надеть респиратор или хлопчатобумажную повязку, пропитанную содовым раствором – это поможет защитить дыхательные пути и легкие, рекомендуют спасатели.

Кроме того, необходимо укрыть компьютер, стереосистему и другое электрооборудование пластиковой пленкой или плотной тканью и не использовать его в течение всего пеплопада.

Если же выброс пепла застал на улице, постарайтесь надежно защитить органы дыхания носовым платком. Желательно не заносить одежду с частицами пепла в помещение. Следует помнить, что в непосредственной близости от вулкана могут быть превышены предельно допустимые концентрации газа.