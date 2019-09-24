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РИА Новости

В МЧС рассказали, как уберечься от вулканического пепла

03:55 24.09.2019
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© AFP 2019 / Charism SayatВыброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018
Выброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018
© AFP 2019 / Charism Sayat
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Вулканический пепел может вызвать аллергию при попадании в легкие, вывести из строя автомобили и бытовую технику, поэтому при пеплопаде нужно забаррикадироваться дома с запасом респираторов и укрыть электрооборудование пленкой или плотной тканью, советуют в МЧС.
Извергающийся время от времени из вулканов пепел опасен для здоровья – при попадании в легкие он может вызвать аллергическую реакцию, поэтому при пеплопаде нужно плотно закрыть окна и двери и избегать выходов на улицу.
Если пепел все же проник в жилище, следует надеть респиратор или хлопчатобумажную повязку, пропитанную содовым раствором – это поможет защитить дыхательные пути и легкие, рекомендуют спасатели.
Кроме того, необходимо укрыть компьютер, стереосистему и другое электрооборудование пластиковой пленкой или плотной тканью и не использовать его в течение всего пеплопада.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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Если же выброс пепла застал на улице, постарайтесь надежно защитить органы дыхания носовым платком. Желательно не заносить одежду с частицами пепла в помещение. Следует помнить, что в непосредственной близости от вулкана могут быть превышены предельно допустимые концентрации газа.
МЧС напоминает, что попадание пепла в механизмы автомобиля может привести к его поломке. Когда пеплопад закончится, дом и технику нужно тщательно очистить от его частиц. Желательно перед уборкой надеть респиратор и очки. Особое внимание при уборке надо уделить крыше, водосточным желобам и другим местам дома, где мог скопиться пепел, заключили в ведомстве.
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МЧС РФРоссияРИА Наука
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