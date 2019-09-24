Исследование показало, сколько работников проходили собеседование с роботом

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Работодатели в России доверяли роботу-рекрутеру провести собеседование почти с каждым пятым представителем массовых профессий (19%), следует из исследования "Авито Работа".

Робот-рекрутер – это компьютерная система, которая проводит первые этапы отбора на вакансию или отвечает на вопросы о ней в режиме диалога по телефону, в мессенджерах или чатах.

Согласно данным исследования, с таким инструментом знакомы 62% респондентов, 38% не слышали о нем. Женщины лучше осведомлены об автоматизированном рекрутере, даже если не взаимодействовали с ним (45% против 41% у мужчин).

Наиболее высокая степень осведомленности характерна для Санкт-Петербурга и городов с населением 250-500 тысяч человек, где о таких роботах знают по 48% респондентов, хотя они не имели опыта взаимодействия с ним. При этом чаще всего сталкивались с роботом при собеседовании на работу респонденты из Москвы (21%).

Исследование также показало, что применение роботов-рекрутеров на практике является более привычным явлением для молодежи, чем для людей старшего поколения. При этом в возрастной категории от 18 до 24 лет респонденты чаще взаимодействовали с роботом (29%), но количество тех, кто слышал о них, - ниже, чем в других категориях. Например, 41% респондентов в возрасте 45-54 лет знали о таких роботах, хотя взаимодействовали с ним лишь 17% их сверстников. Хуже всего осведомлены о роботах представители возрастной категории 65-99 лет: 53% из них не слышали о таком механизме.

Говоря об удобстве общения с роботизированным рекрутером, 35% участников исследования, взаимодействовавших с ним, заняли нейтральную позицию, отметив, что у него есть свои плюсы и минусы. Очень удобным его назвали 10%, а 8% - очень неудобным.