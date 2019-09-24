В Росатоме оценили важность для КНДР опыта России по обращению с отходами

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. КНДР в будущем пригодится уникальный опыт России по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) атомных реакторов и радиоактивными отходами (РАО), полагает первый заместитель генерального директора предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Логистический центр ядерного топливного цикла" Андрей Голиней.

"Когда Северная Корея откроется и покажет, что у нее там происходит, можно не сомневаться, что наш опыт будет востребован", - сказал Голиней, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом". "Мы выглядим более чем солидно на мировом уровне с нашими технологиями, подходами, возможностями переработки ядерного топлива", - добавил Голиней.

В России сейчас выполняются уникальные работы по обращению с ОЯТ и РАО, оставшихся в качестве "наследия прошлого" отечественной атомной отрасли. В частности, в Мурманской области идет проект по утилизации российской плавучей технической базы "Лепсе", обслуживавшей атомный ледокольный флот. В рамках проекта было изготовлено нестандартное оборудование для работы с отработавшими топливными сборками. Они будут отправлены на переработку на предприятие "Росатома" "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Тем самым значительно снизятся радиационные риски для северо-запада России.

Сам "Маяк" сейчас готовится к тому, чтобы стать первым в мире предприятием, овладевшим технологиями переработки отработавшего ядерного топлива любого типа, что очень важно для минимизирования радиационной опасности ОЯТ, накопленного в России за многие годы.

Ядерные реакторы Северной Кореи

В КНДР в 1964 году при помощи СССР был основан Центре ядерных исследований в Йонбене, где наряду с работами в области ядерной энергетики вскоре стали проводиться и военно-прикладные исследования. В 1965 году в Йонбене был введен в строй реактор ИРТ-2000 мощностью 2 МВт. Это реактор бассейнового типа, в котором в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя используется обычная вода. Затем северокорейские специалисты собственными силами модифицировали этот реактор, и его тепловая мощность была увеличена до 8 МВт. Вначале реактор использовал топливо, обогащенное до 10% по урану-235, но затем, с увеличением тепловой мощности реактора до 8 МВт, обогащение топлива было поднято до 36%. Топливо для ректора ИРТ-2000 вплоть до 1991 года поставлялось из СССР.

С 1977 года реактор ИРТ-2000 находится под гарантиями МАГАТЭ. В связи с этим он не попал под действие Рамочного соглашения между КНДР и США, и его работа не была заморожена в 1994 году.

Реактор ИРТ-2000 использовался для проведения научно-исследовательских работ, исследования различных физических и химических процессов и свойств материалов под воздействием ионизирующих излучений, производства различных радиоизотопов (в том числе натрий-24, сера-35, фосфор-32 и кобальт-60), а также для обучения и тренировки персонала.

Согласно данным из открытых источников, в КНДР на рубеже 1980-х годов началось строительство первого в стране газографитового ядерного реактора. В качестве замедлителя нейтронов применен графит, в качестве теплоносителя - углекислый газ. Этот реактор был спроектирован по образцу британского реактора "Калдер Холл". В КНДР эту установку называют экспериментальным энергетическим ядерным реактором. Электрическая мощность этого реактора составляет 5 МВт, тепловая мощность - от 20 до 30 МВт. Пуск реактора состоялся в 1985 году.

Строительство второго северокорейского газографитового ядерного реактора началось в Йонбене середине 1980-х годов. Электрическая мощность этого реактора должна была составить 50 МВт, тепловая мощность - около 200 МВт. По условиям Рамочного соглашения между КНДР и США, строительство реактора было в 1994 году заморожено.