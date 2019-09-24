Милонов предложил лишать велосипедистов прав на авто за "пьяное" вождение

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом, а тем, у кого нет прав, не выдавать их в течение продолжительного срока.

Как пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), в последние годы в России набирают популярность велодвижение и увлечение разного рода самокатами. Ссылаясь на статистику МВД, парламентарий отмечает, что с каждым годом количество аварий с участием велосипедов, самокатов, моноподов и гироскутеров стремительно растет.

"При этом водители обозначенных устройств юридически не являются участниками дорожного движения — согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна. К сожалению, владельцы велосипедов и прочих самодвижущихся приспособлений зачастую сами становятся виновниками различных дорожных происшествий, в которых страдают и гибнут люди", - считает депутат.

Милонов подчеркивает, что у МВД и дорожной полиции нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в правила дорожного движения в части ужесточения ответственности водителей велосипедов и иных безмоторных транспортных средств, становящихся виновниками ДТП. В частности, если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение Правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)", - говорится в обращении Милонова на имя Колокольцева.