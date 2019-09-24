Росгвардия поддержала проект, который обяжет ее сотрудников представляться

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан.

По его словам, об этом говорится в официальном письме, которое получил комитет, за подписью курирующего заместителя директора Сергея Лебедева. "Аналогичный ответ мы получили также от заместителя директора – статс-секретаря Олега Плохого", — добавил депутат.

Однако, как отметил Хинштейн, "дьявол как всегда в деталях", поэтому парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.

В законопроекте прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при "реализации ими ряда конкретных полномочий".

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По словам Хинштейна, всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, а тем более предъявлением удостоверения — например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях.

Однако, по мнению депутатов, когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними — сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.

"Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября", — заключил Хинштейн.