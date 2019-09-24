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РИА Новости

Росгвардия поддержала проект, который обяжет ее сотрудников представляться

03:20 24.09.2019 (обновлено: 09:51 24.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан.
По его словам, об этом говорится в официальном письме, которое получил комитет, за подписью курирующего заместителя директора Сергея Лебедева. "Аналогичный ответ мы получили также от заместителя директора – статс-секретаря Олега Плохого", — добавил депутат.
Однако, как отметил Хинштейн, "дьявол как всегда в деталях", поэтому парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.
В законопроекте прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при "реализации ими ряда конкретных полномочий".
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По словам Хинштейна, всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, а тем более предъявлением удостоверения — например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях.
Однако, по мнению депутатов, когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними — сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.

"Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября", — заключил Хинштейн.

Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал о журналисте, которого остановил росгвардеец и потребовал его телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
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99953419
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РосгвардияСергей ЛебедевГосдума РФАлександр ХинштейнБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
- гражданин, предьявите документы. - а вы кто? - я сотрудник росгвардии. - а покажите удостоверение. - я не обязан показывать удостоверение. - тогда я тоже сотрудник росгвардии. - покажите удостоверение. - я не обязан))))
24 сентября, 08:14
sergeyleshchov
850001
"...парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект..." А что, парламентарии и росгвардейцы коллеги?
24 сентября, 06:59
НЕНикита Ермаков
450002
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