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РИА Новости

Разработчик сообщил, что "Федор" станет "отцом" отряду роботов-космонавтов

03:18 24.09.2019 (обновлено: 05:14 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобот "Федор"
Робот Федор
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Робот "Федор"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В России в перспективе могут создать отряд разных роботов-космонавтов для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота "Федора", сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"Преждевременно говорить, какой это будет отряд и какие задачи он будет выполнять, потому что мы пока находимся на стадии определения задач. Полетом робота "Федора" мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут, — сказал он.
"Чтобы сделать следующие шаги, нам нужно проанализировать проведенный эксперимент, определить задачи, которые могут решать роботы на внешней поверхности МКС, по ремонту спутников, на Луне. Это все нужно будет переложить на дорожную карту и определить, какие роботы нам нужны для ее выполнения - антропоморфные, не антропоморфные, роботы-манипуляторы", — добавил Дудоров.
По его словам, компания видит перспективу применения антропоморфных роботов на МКС и Луне, но это не догмат. "Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов", — пояснил исполнительный директор.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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