Россия может претендовать на проведение крупных параспортивных соревнований

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. РФ может претендовать на проведение крупных соревнований для людей с инвалидностью, заявил в интервью РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс.

"В следующем феврале на Сахалине пройдет этап Кубка мира по парагорнолыжному спорту, нет никаких причин, по которым Россия не может рассчитывать на проведение в будущем других крупных параспортивных соревнований", - заявил Спенс.

Он добавил, что проведение зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году стало серьезным толчком для "создания новой, доступной (для людей с инвалидностью) России", так как все построенные спортивные объекты были изначально безбарьерными, и "в настоящее время этот проект развернут почти в 200 российских городах".

Созданный 22 сентября 1989 года Международный паралимпийский комитет управляет паралимпийским движением, принимает решения по вопросу о проведении Паралимпийских игр, а также является спортивной федерацией для ряда паралимпийских видов спорта.

Отвечая на вопрос РИА Новости о важнейших достижениях IPC за 30 лет работы, Спенс отметил, что к значительным успехам Комитета можно отнести популяризацию Паралимпийских игр, которые "превратились в третье по величине спортивное событие в мире и наиболее крупное мероприятие по поддержке социальной интеграции". Игры не только "привлекают внимание миллионов зрителей и миллиардов телезрителей, но и могут похвастаться долгой историей успеха, которая привела к сейсмическим изменениям в обществе", считает он. Спенс назвал участников этих Игр "спортсменами высоких достижений, которые способны делать то, что мало кто считает возможным".

"За последние 30 лет интерес к Паралимпийским играм, как летним, так и зимним, резко возрос, так как спортивные результаты улучшились. IPC был образован в 1989 году, и игры в Барселоне в 1992 году первыми стали транслироваться в прямом эфире внутри страны. С тех пор игры быстро росли с точки зрения спортивных результатов, количества зрителей, освещения и интереса в СМИ", - сказал Спенс, добавив, что Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году посетили 2,7 миллиона зрителей, игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году смотрела совокупная телевизионная аудитория в 4,1 миллиарда человек в почти 160 странах, а на игры в Токио в 2020 году уже направили заявку об участии более 3200 средств массовой информации - это вдвое больше, чем в Рио.

Он отметил, что аналогичная тенденция наблюдается и на зимних Паралимпийских играх - в 2018 году в Пхенчхане было зарегистрировано более 320 тысяч зрителей, размер совокупной телеаудитории составил 2,1 миллиарда человек.