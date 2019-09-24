Замглавы Минкомсвязи предложил учить людей распознавать фейковые новости

БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин предложил обучать современных людей навыкам распознавания фейк-ньюс (фальшивых новостей) так, как в начальной школе раньше обучали правилам дорожного движения и как учат детей мыть руки перед едой.

Информационная гигиена как необходимость

Это предложение замглавы Минкомсвязи высказал в интервью корреспонденту РИА Новости во время проходившего в Бангкоке российско-таиландского форума по цифровому сотрудничеству, на котором он возглавлял российскую делегацию.

"Как в свое время мы учили детей правилам дорожного движения, а еще в 1920-е годы учили детей, что нужно мыть руки перед едой и шею перед сном, так сегодня встает необходимость обучения правилам информационной гигиены, которая, собственно говоря, и должна помочь людям распознать, каким источникам следует доверять, а каким не следует", - сказал Волин.

Распознавание фейк-ньюс и борьба с ними стали одной из тем форума и рассматривались его участниками как одна из перспективных сфер сотрудничества двух стран, добавил он.

"Мы увидели очень большой интерес тайцев к тому, что делать с фейк-ньюс, как с ними бороться, как оградить свое население от манипулирования при помощи лживых и не соответствующих истине новостей. Тут им интересен наш опыт, и тут мы, со своей стороны, говорили о том, что надо общими усилиями не только вырабатывать общие правила игры в мире в отношении ОТТ-сервисов, управления интернетом, безопасности интернета от фейковых новостей, но и заниматься медиаграмотностью населения", - сказал замминистра.

Таиланду интересно сотрудничество

Замглавы Минкомсвязи отметил, что форум подтвердил наличие у медиакоммуникационного рынка Таиланда значительного интереса к России в силу целого ряда факторов.

"Первым фактором является то, что Таиланд – страна, которая активно работает над привлечением инвестиций, и, среди прочих, они бы были не прочь получить российские инвестиции в медиакоммуникационную среду", - сказал он.

"Хотя, думаю, при этом они хорошо отдают себе отчет в том, что инвестиции в Таиланд – это не совсем про нас, по крайней мере, если речь идет о живых деньгах. Но инвестиции технологиями, ноухау, софтом и проектами – это уже куда более реальная история, и она им тоже интересна", - сказал Волин.

Второе, продолжил он – большой интерес тайцев к тому, как и в каком направлении будет развиваться цифровое телевидение.

"Все страны, практически, оказываются в одинаковой ситуации, когда видят, что традиционное телесмотрение падает, что аудитория начинает уходить, что конкуренция начинает возрастать, рынок телевизионной рекламы уступает в борьбе интернет-рекламе, и когда начинает бизнес припекать, он начинает смотреть, советоваться и изучать опыт других", - сказал он.

"И здесь наш опыт таиландским партнерам достаточно интересен, потому что процессы идут схожие, а с точки зрения того же цифрового телевидения Россия показала достаточно хорошие результаты, и более того, у нас достаточно большая нормативная наработка в этой области", - отметил замглавы Минкомсвязи.

Третьей перспективной сферой сотрудничества с Таиландом Волин назвал кибербезопасность, интерес к которой иностранных партнеров России уже стал традиционным.

"У нас абсолютно признанное лидерство в этой сфере. То, что ни один бизнес сегодня не может существовать без жестких программ кибербезопасности, уже достаточно очевидно, потому что нет сегодня ни одного крупного сектора экономики, да и мелкого тоже, который бы не был зависим от интернета. Если вы зависимы от интернета, вам необходимо, чтобы интернет работал, и вам необходимо избежать всех угроз, с которыми связано существование интернета", - пояснил он.

"Следующее направление, и мы это тоже здесь отчетливо увидели, это что делать с ОТТ (метод прямой передачи видеоконтента на устройство пользователя, часто без контакта с оператором связи), потому что многие традиционные операторы видят, что ОТТ-платформы начинают вытеснять и традиционных мобильных операторов, и очень многих операторов кабельного и спутникового телевидения при том, что ОТТ является крайне нерегулируемым сервисом, потому что зачастую он открывает колоссальные возможности, и очень слабо управляем со стороны национального государства, потому что он абсолютно трансграничен и экстерриториален", - сказал замминистра.

Еще одной сферой сотрудничества, к которой таиландская сторона проявила интерес, замглавы Минкомсвязи назвал сотрудничество в области производства контента. Этот интерес, считает Волин, проистекает из тех проблем, которые порождает цифровизация массовых коммуникаций.

"Цифровизация создает колоссальное количество источников информации и крайне обостряет конкуренцию. В этой конкуренции выжить может только тот, кто обеспечивает себе преимущество. А преимущество – это качественный контент. Поэтому – и я говорил это на форуме – первой фразой любого учебника по кино или телевидению является фраза "Content is the King" (Контент – король всего). Она сегодня перешла и в сферу медиакоммуникаций", - сказал Волин.