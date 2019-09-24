Депутат из Ленобласти предложил давать дачникам выходные для сбора урожая

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные для сбора осеннего урожая за счет сокращения новогодних праздников.

Соответствующее письмо Петров направил главе Минтруда РФ Максиму Топилину (текст есть в распоряжении РИА Новости).

"Осень — время сбора урожая, выращенного не только на полях крупных хозяйств, но и на участках наших соотечественников, которые ухаживали за своими посадками всю весну и лето. Надо отметить, что увлечение огородничеством и садоводством популярно не только в сельскохозяйственных регионах, но и в столицах страны", - говорится в письме.

Как подчеркивает Петров, чтобы урожай не погиб из-за заморозков и других факторов, собирать его нужно быстро; кроме того, собранные плоды нуждаются в консервировании и особом уходе.

"Каждая из манипуляций занимает значительное время, которого в условиях короткого осеннего светового дня катастрофически не хватает. По личному опыту могу утверждать: чтобы собрать урожай с 6-10 соток земли, нужно потратить до пяти дней без учета времени на дорогу до садоводства", - отмечается в обращении.

"В данной ситуации прошу вас оценить возможность учреждения дополнительных выходных дней в осенний период сбора урожая для предоставления гражданам возможности провести дополнительное время на своих приусадебных участках за городом", - говорится в письме на имя министра.