Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Ростелеком" занимается разработкой системы удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) с помощью биометрических данных, сообщает газета "Известия".
Ожидается, что зарегистрироваться в сети можно будет без посещения офиса сотового оператора. Достаточно сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.
Технически проект может быть реализован на базе Единой биометрической системы (ЕБС), которая изначально создавалась для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков, сообщил директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов.
"С паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии", — говорится в публикации.
Tele2 первым из российских операторов предложила абонентам протестировать eSIM, в конце апреля начав продавать "электронные" сим-карты в пяти московских флагманских салонах. Однако в середине мая Минкомсвязь попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. На прошлой неделе Минкомсвязь разрешила Теле2 продолжить эксперимент с eSIM. Оператор возобновил тестовые подключения eSIM в нескольких своих салонах. Чтобы подключиться к системе, нужно принести в салон паспорт, получить физическую сим-карту, а после написать заявление на перенос с нее номера на eSIM.