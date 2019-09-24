Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Ростелеком" занимается разработкой системы удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) с помощью биометрических данных, сообщает газета " "Ростелеком" занимается разработкой системы удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) с помощью биометрических данных, сообщает газета " Известия ".

Ожидается, что зарегистрироваться в сети можно будет без посещения офиса сотового оператора. Достаточно сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.

Технически проект может быть реализован на базе Единой биометрической системы (ЕБС), которая изначально создавалась для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков, сообщил директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов.

"С паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии", — говорится в публикации.