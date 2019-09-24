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РИА Новости
Война в Сирии

Британия призвала правительство Асада к работе с конституционным комитетом

02:15 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания приветствует формирование сирийского конституционного комитета и призывает правительство Сирии и его сторонников к продуктивной работе с комитетом, говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
"После восьми лет ужасного конфликта это долгожданный первый шаг к миру, в котором так нуждается сирийский народ. Режим (президента Сирии Башара Асада – ред.) и его сторонники сейчас должны продемонстрировать свое стремление к поиску решения для прекращения конфликта через позитивное сотрудничество с конституционным комитетом", - говорится в заявлении британского министра.
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
00:22Война в Сирии
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешБашар АсадВеликобританияСирияООНРоссияВ мире
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