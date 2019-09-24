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РИА Новости

В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата

02:09 24.09.2019 (обновлено: 02:20 24.09.2019)
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© РИА Новости / Мария ТабакАкции протеста в Вашингтоне
Акции протеста в Вашингтоне
© РИА Новости / Мария Табак
Акции протеста в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Полиция задержала не менее 32 активистов из организаций по защите окружающей среды, участвовавших в акции в столице США в понедельник, сообщили РИА Новости представители столичной полиции.
"В настоящее время департамент столичной полиции произвел 26 задержаний в связи с… демонстрациями из-за блокировки дорожного движения", - заявил представитель полицейского департамента Вашингтона.
Еще шестерых активистов задержали сотрудники полиции Капитолия.
"Сегодня утром мы произвели шесть арестов за незаконную демонстрационную деятельность на юге Вашингтона", - заявил представитель полицейского управления Капитолия.
Активисты организаций по защите окружающей среды во время акции по перекрытию дорог в Вашингтоне
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Сотни активистов организаций по защите окружающей среды в понедельник в столице США перекрывали дороги с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. Главное требование протестующих к конгрессу – принять необходимые законы по борьбе с изменением климата, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете.
Тема изменения климата стала для многих американцев актуальной после того, как США в 2017 году при президенте Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения по климату. Действующий глава государства в целом скептически относится к проблеме изменения климата. В этом году он вновь отказался участвовать в обсуждении этой проблемы на площадке Генассамблеи ООН, которая начала свою работу в понедельник в Нью-Йорке.
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КапитолийДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
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