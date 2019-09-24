Гуманитарный кризис с беженцами из Венесуэлы назвали одним из крупнейших

БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Международная контактная группа, собравшаяся на полях Генассамблеии ООН, объявила ситуацию с венесуэльскими беженцами "одним из крупнейших гуманитарных кризисов", призвала нарастить помощь, говорится в заявлении от имени председательства группы.

"Кризис, связанный с внесуэльскими беженцами и мигрантами, в настоящее время становится одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени, и его масштабы создают серьезные проблемы для региона. По оценкам, 4,3 миллиона венесуэльцев бежали в основном в соседние страны", - говорится в заявлении, принятом с участием ЕС.

В нем отмечается, что международному сообществу необходимо сделать больше для оказания поддержки принимающим странам.

"В этой связи международная контактная группа приветствовала объявление ЕС о предстоящей Международной конференции солидарности по кризису беженцев и мигрантов в Венесуэле, которая состоится в Брюсселе в конце октября",- отмечается в сообщении.