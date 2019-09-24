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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Гуманитарный кризис с беженцами из Венесуэлы назвали одним из крупнейших

02:05 24.09.2019 (обновлено: 04:55 24.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Международная контактная группа, собравшаяся на полях Генассамблеии ООН, объявила ситуацию с венесуэльскими беженцами "одним из крупнейших гуманитарных кризисов", призвала нарастить помощь, говорится в заявлении от имени председательства группы.
"Кризис, связанный с внесуэльскими беженцами и мигрантами, в настоящее время становится одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени, и его масштабы создают серьезные проблемы для региона. По оценкам, 4,3 миллиона венесуэльцев бежали в основном в соседние страны", - говорится в заявлении, принятом с участием ЕС.
В нем отмечается, что международному сообществу необходимо сделать больше для оказания поддержки принимающим странам.
"В этой связи международная контактная группа приветствовала объявление ЕС о предстоящей Международной конференции солидарности по кризису беженцев и мигрантов в Венесуэле, которая состоится в Брюсселе в конце октября",- отмечается в сообщении.
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МКГ сообщила также, что "будут продолжены тесные контакты с заинтересованными сторонами в стране, в том числе в рамках нового визита спецсоветника ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиаса в Каракас".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСолидарностьЭнрике ИглесиасВенесуэлаООНВ мире
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