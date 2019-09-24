Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T01:50Z
https://ria.ru/20190924/1559025039.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152447/58/1524475815_0:315:5433:3371_1036x0_80_0_0_b006670317331a7a1979c0f3a43fbfb5.jpg
РИА Новости

Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека получили ранения

01:50 24.09.2019
364
© AFP 2019 / Hector RetamalПолиция Гаити
Полиция Гаити
© AFP 2019 / Hector Retamal
Полиция Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Член сената Гаити Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу в понедельник возле верхней палаты парламента Гаити, два человека получили ранения, сообщает местный новостной интернет-портал Haiti Libre.
Инцидент произошел перед церемонией голосования в сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля. Сенатор открыл стрельбу, в результате которой пострадал фотокорреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс и сотрудник аппарата сената. Обоих доставили в больницу.
"Я защищался. Защита является священным правом", - приводит издание слова Фетьера. По его словам, он открыл стрельбу, чтобы защититься от ворвавшихся на территорию сената демонстрантов.
Издание добавляет, что на фоне инцидента церемония голосования была отложена.
10 июня, 06:01РИА Новости
На Гаити два человека погибли в ходе протестов
221010
Обсудить 0
ГаитиВ мире
Рекомендуем
Участники марша националистов в Киеве
В США арестовали военного, планировавшего примкнуть к "Азову" на Украине
РИА
Новости
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск заявил, что ЕС представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины
Акции протеста в Вашингтоне
В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата
Лента
новостей
Ударный беспилотник
Белоруссия завершает работу над ударными беспилотниками
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
Гуманитарный кризис с беженцами из Венесуэлы назвали одним из крупнейших
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Международная контактная группа по Венесуэле проведет встречу в Брюсселе
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 289 человек
Сотрудники в офисе
Исследование показало, сколько работников проходили собеседование с роботом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
Лента новостейМолния