Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека получили ранения

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Член сената Гаити Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу в понедельник возле верхней палаты парламента Гаити, два человека получили ранения, сообщает местный новостной интернет-портал Член сената Гаити Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу в понедельник возле верхней палаты парламента Гаити, два человека получили ранения, сообщает местный новостной интернет-портал Haiti Libre

Инцидент произошел перед церемонией голосования в сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля. Сенатор открыл стрельбу, в результате которой пострадал фотокорреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс и сотрудник аппарата сената. Обоих доставили в больницу.

"Я защищался. Защита является священным правом", - приводит издание слова Фетьера. По его словам, он открыл стрельбу, чтобы защититься от ворвавшихся на территорию сената демонстрантов.