Белоруссия завершает работу над ударными беспилотниками

МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко сообщил, что белорусские специалисты завершают доработку ударных беспилотников.

"В прошлом году в октябре главе государства были продемонстрированы определенные наработки в этой сфере, получены были инструкции, как развиваться дальше, что нужно дорабатывать. Именно по ударным беспилотникам набран неплохой темп. Сегмент беспилотников, который мы демонстрировали, это - летающий РПГ, дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. Они уже доведены фактически до требуемого состояния, идут тренировка и подготовка боевых расчетов", - сказал Головченко в интервью телеканалу " Беларусь 1 ".

Он уточнил, что сейчас работа сфокусирована на тактике применения этих аппаратов - как правильно заходить на цель, как более эффективно ее поражать.

Председатель Госкомвоенпрома также рассказал о работе по формированию в Оршанском районе "промышленного кластера, связанного с боеприпасами и взрывчатыми веществами". По его словам, уже выпускаются патроны к стрелковому оружию трех калибров, а также "ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет, есть планы на развитие другого производства".

Помимо этого, Головченко коснулся работы Оршанского авиаремонтного завода, одним из стратегических инвесторов которого ранее выступал ПАО "Мотор Сич", но позже из-за неудовлетворительных результатов работы завод был передан в государственную собственность.

"Заказы есть. Если проехать посмотреть основной сборочный цех, он полностью заполнен вертолетной техникой. Раньше там ветер гулял, а сейчас находятся машины в ремонте, причем от самых разных заказчиков - это и внутренний заказ, и Африка, и Средний Восток, и Юго-Восточная Азия. На текущий год предприятие загружено заказами полностью. Сейчас идет работа над формированием портфеля заказов на следующий год", - рассказал глава Госкомвоенпрома.