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РИА Новости

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 289 человек

01:29 24.09.2019 (обновлено: 05:49 24.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Уже 289 человек эвакуированы с горящей в Сахалинской области плавучей базы "Петр Житников", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников". В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников", принадлежащей компании "Дальморепродукт", произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек. В ведомстве уточнили, что возгорание локализовано.
"289 человек на данный момент эвакуировано в общей сложности. Остается порядка 70 человек снять с борта аварийного судна. Возгорание пока не ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства добавил, что к месту происшествия направляются как минимум пять аварийно-спасательных судов, сторожевой корабль погранслужбы.
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