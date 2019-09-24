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РИА Новости

Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России

01:22 24.09.2019 (обновлено: 06:41 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю". Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале "Россия". Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", — пояснил Соловьев.
Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и "обслуживающим его либералами".
Ранее Соловьев выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 24". Тогда телеведущего возмутили слова эксперта о борьбе со сталинизмом выступавшего на стороне Гитлера Степана Бандеры.
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
5 июня, 00:52РИА Новости
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
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Собсно, образ сталина вернулся благодаря тоске народа по справедливости закона, когда не было неприкасаемых, работать приходилось всем, а у главы страны из имущества были только трубка и китель.
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Сельский реднек
508343349
клоун, ведет себя вечно истерично и не профессионально, смотреть не интересно
24 сентября, 03:10
sergeyleshchov
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