Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России

"Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале "Россия". Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", — пояснил Соловьев.