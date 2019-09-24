Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю". Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале "Россия". Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", — пояснил Соловьев.
Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и "обслуживающим его либералами".
Ранее Соловьев выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 24". Тогда телеведущего возмутили слова эксперта о борьбе со сталинизмом выступавшего на стороне Гитлера Степана Бандеры.