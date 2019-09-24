Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T01:12Z
https://ria.ru/20190924/1559024719.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113435/73/1134357365_0:171:3035:1878_1036x0_80_0_0_895fb2c81cc8bd2fe19b931fc2fcb4e8.jpg
РИА Новости

Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн

01:12 24.09.2019
490
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн.
"Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция с нашей точки зрения – присутствие союзнических войск", - сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.
При этом польский президент считает, что инвестиции в инфраструктуру для американских войск пойдут его стране на пользу. "Я не вижу проблемы в том, чтобы мы как государство инвестировали в инфраструктуру на нашей земле. Это инвестиции, которые мы реализуем в Польше. Это, можно сказать, есть модернизация военного потенциала", - сказал он.
Ранее президенты Польши и США подписали в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
4 сентября, 21:40РИА Новости
В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России
В декларации, опубликованной минобороны Польши после ее подписания, говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше еще на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
4270118
Обсудить 7
Анджей ДудаПольшаСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
РИА
Новости
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Франция, ФРГ и Британия призвали Иран соблюдать условия по "ядерной сделке"
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции в Сочи
Госдеп высоко оценил усилия ООН, России и Турции по урегулированию в Сирии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Международная контактная группа по Венесуэле проведет встречу в Брюсселе
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Лидеры мусульманских общин обсудят в Москве проблемы мирового ислама
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Экстрадированный в США из Грузии россиянин Тюрин признал вину, сообщают СМИ
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск заявил, что ЕС представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году
Участники марша националистов в Киеве
В США арестовали военного, планировавшего примкнуть к "Азову" на Украине
Крымский мост через Керченский пролив
Юрист оценил предложение Украины о переговорах с Россией по морской границе
Акции протеста в Вашингтоне
В Вашингтоне задержали более 30 активистов на митинге по изменению климата
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда заявил, что США могут отменить визы для Польши еще перед Новым годом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
Лента новостейМолния