НЬЮ-ЙОРК, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн.

"Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция с нашей точки зрения – присутствие союзнических войск", - сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.

При этом польский президент считает, что инвестиции в инфраструктуру для американских войск пойдут его стране на пользу. "Я не вижу проблемы в том, чтобы мы как государство инвестировали в инфраструктуру на нашей земле. Это инвестиции, которые мы реализуем в Польше. Это, можно сказать, есть модернизация военного потенциала", - сказал он.

Ранее президенты Польши и США подписали в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве.