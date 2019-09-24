Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T01:09Z
https://ria.ru/20190924/1559024689.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/95/1555329519_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_3af76aa6eb51119b82dca570d41e3c2a.jpg
РИА Новости

Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет

01:09 24.09.2019
1374
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
ООН, 24 сен - РИА Новости. Продолжительность жизни россиян с 2000 года возросла на 7,7 года, заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", - сказала Скворцова.
По ее словам, материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая - в 3,6 раза.
"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении", - сообщила министр.
Семья за столом
19 сентября, 03:34РИА Новости
Продолжительность жизни в России за 120 лет увеличилась почти в 2,5 раза
Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодня. "Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно", - заявила она.
8400244
Обсудить 7
Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваООНРоссияОбщество
Рекомендуем
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
РИА
Новости
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Председатель Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Робот Федор
Разработчик сообщил, что "Федор" станет "отцом" отряду роботов-космонавтов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ
Лента
новостей
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Росгвардия поддержала проект, который обяжет ее сотрудников представляться
Президент США Дональд Трамп
СМИ узнали о решении Трампа заморозить военную помощь Киеву из-за коррупции
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным
Ракета космического назначения Протон-М на космодроме Байконур
Пуск "Протона-М" с коммерческими спутниками отложили на неопределенный срок
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019
Трамп раскрыл детали отправки в Польшу американских военных
Уничтожение космического мусора лазером
Ученые России и США создали лазер, способный защитить Землю от астероидов
Стоп-кадр видео спасения девушки во время пожара в жилом доме в Нижневартовске
Мужчина в Югре спас девушку при пожаре, вытащив ее через окно этажом выше
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Первый пуск ракеты "Уран" по дрейфующей цели в Японском море
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка
Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
12:35Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными
12:32В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
Лента новостейМолния