Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет

ООН, 24 сен - РИА Новости. Продолжительность жизни россиян с 2000 года возросла на 7,7 года, заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", - сказала Скворцова.

По ее словам, материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая - в 3,6 раза.

"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении", - сообщила министр.