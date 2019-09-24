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РИА Новости

Росморречфлот назвал владельца загоревшейся в Сахалинской области плавбазы

01:07 24.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Владельцем загоревшейся в Сахалинской области плавучей базы "Петр Житников" является компания "Дальморепродукт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренны служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников".
В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников" произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек, 205 из которых уже эвакуированы.
"Несколько часов идет борьба с огнем, он локализован, но пока не потушен. Судовладелец принял решение эвакуировать людей с борта, оставив только аварийную партию - 50 человек. 369 человек эвакуируются... их везут на плавбазу "Всеволод Сибирцев", - сказал представитель ведомства.
Сотрудник МЧС
Вчера, 23:50РИА Новости
В Сахалинской области двести человек эвакуировали с горящей плавбазы
"Дальморепродукт", - уточнил собеседник агентства название компании-судовладельца.
По его словам, на "Петре Житникове" продолжается тление гофротары в крабовом цеху. Причину пожара он не назвал.
"Угроза людям сохраняется, потому люди будут эвакуированы... Погода достаточно сложная, трехметровые волны, темное время суток, эвакуация не без проблем проходит, но все живы", - отметил он.
К месту происшествия движутся суда Морспасслужбы, Росрыболовства, Тихоокеанского флота, привлечены рыболовецкие суда.
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