Росморречфлот назвал владельца загоревшейся в Сахалинской области плавбазы

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Владельцем загоревшейся в Сахалинской области плавучей базы "Петр Житников" является компания "Дальморепродукт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию. Представитель экстренны служб региона уточнил РИА Новости, что возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников".

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что возгорание на плавбазе "Петр Житников" произошло в районе острова Шикотан, на судне было 419 человек, 205 из которых уже эвакуированы.

"Несколько часов идет борьба с огнем, он локализован, но пока не потушен. Судовладелец принял решение эвакуировать людей с борта, оставив только аварийную партию - 50 человек. 369 человек эвакуируются... их везут на плавбазу "Всеволод Сибирцев", - сказал представитель ведомства.

"Дальморепродукт", - уточнил собеседник агентства название компании-судовладельца.

По его словам, на "Петре Житникове" продолжается тление гофротары в крабовом цеху. Причину пожара он не назвал.

"Угроза людям сохраняется, потому люди будут эвакуированы... Погода достаточно сложная, трехметровые волны, темное время суток, эвакуация не без проблем проходит, но все живы", - отметил он.