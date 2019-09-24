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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Лидеры мусульманских общин обсудят в Москве проблемы мирового ислама

00:55 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Шестая международная научно-практическая конференция "Фахретдиновские чтения" на тему "Ислам в глобальном мире: мусульманское наследие и межкультурный диалог" пройдет в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман России.
В конференции примут участие муфтии государств Средней Азии, Балканских стран, представители мусульман арабских и африканских республик, представители органов государственной власти, деятели науки и образования.
"Участники собираются обсудить, как представители ислама могут использовать положительный исторический опыт и мусульманское интеллектуальное наследие в налаживании межконфессионального и межкультурного диалога на фоне глобальных постсекулярных тенденций возрастания общественного интереса к религиям", - сообщили РИА Новости организаторы.
Работа на конференции разделена на тематические блоки: "мусульманская традиция Северной Евразии – пространство идейного и культурного пограничья", "исламская реформаторская мысль как реакция на вызовы современности: между религиозным и светским знанием" и "рецепция мусульманского наследия в постсекулярных обществах: глобализация и межкультурный диалог".
"Фахретдиновские чтения" организованы Духовным управлением мусульман России, Советом муфтиев России, Московским исламским институтом при поддержке администрации президента РФ, правительства Москвы, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
Ризаитдин Фахретдинов, в честь которого названы ежегодные "чтения" - научная конференция – был одним из лидеров мусульманской общины СССР, в 1920-1930-е годы возглавлял Центральное духовное управление мусульман России.
Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ - до 2015 года Духовное управление мусульман Европейской части России, ДУМЕР) объединяет несколько сотен мусульманских общин в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском округах и составляет основу Совета муфтиев России - одной из ведущих централизованных мусульманских организаций России.
Глава Духовного управления мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин возглавляет организацию с момента основания в 1994 году. Двадцать третьего сентября 2019 года на седьмом съезде ДУМ РФ он был переизбран на эту должность. Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ.
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Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинМоскваРоссияОбщество
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