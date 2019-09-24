Лидеры мусульманских общин обсудят в Москве проблемы мирового ислама

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Шестая международная научно-практическая конференция "Фахретдиновские чтения" на тему "Ислам в глобальном мире: мусульманское наследие и межкультурный диалог" пройдет в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман России.

В конференции примут участие муфтии государств Средней Азии, Балканских стран, представители мусульман арабских и африканских республик, представители органов государственной власти, деятели науки и образования.

"Участники собираются обсудить, как представители ислама могут использовать положительный исторический опыт и мусульманское интеллектуальное наследие в налаживании межконфессионального и межкультурного диалога на фоне глобальных постсекулярных тенденций возрастания общественного интереса к религиям", - сообщили РИА Новости организаторы.

Работа на конференции разделена на тематические блоки: "мусульманская традиция Северной Евразии – пространство идейного и культурного пограничья", "исламская реформаторская мысль как реакция на вызовы современности: между религиозным и светским знанием" и "рецепция мусульманского наследия в постсекулярных обществах: глобализация и межкультурный диалог".

"Фахретдиновские чтения" организованы Духовным управлением мусульман России, Советом муфтиев России, Московским исламским институтом при поддержке администрации президента РФ, правительства Москвы, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Ризаитдин Фахретдинов, в честь которого названы ежегодные "чтения" - научная конференция – был одним из лидеров мусульманской общины СССР, в 1920-1930-е годы возглавлял Центральное духовное управление мусульман России.

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ - до 2015 года Духовное управление мусульман Европейской части России, ДУМЕР) объединяет несколько сотен мусульманских общин в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском округах и составляет основу Совета муфтиев России - одной из ведущих централизованных мусульманских организаций России.