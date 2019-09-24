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РИА Новости

Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида

00:50 24.09.2019 (обновлено: 03:46 24.09.2019)
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© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Приближающийся к Земле гигантский астероид приблизится к планете на "колоссально большое расстояние" и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
"Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае — когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет", — отметил ученый.
Тем не менее, по его словам, это событие — рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.
Ранее Центр исследования околоземных объектов НАСА сообщил, что к Земле на расстояние 4,2 миллиона километров приблизится астероид 523934 (1998 FF14). Размеры этого объекта сопоставимы с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров.
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Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАРИА Наука
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