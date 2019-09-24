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РИА Новости
Культура

Национальный отбор конкурса "Детское Евровидение" пройдет в Москве

00:44 24.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставительница России Анна Филипчук выступает на генеральной репетиции финала международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" в Минске. 24 ноября 2018
Представительница России Анна Филипчук выступает на генеральной репетиции финала международного детского конкурса песни Евровидение-2018 в Минске. 24 ноября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представительница России Анна Филипчук выступает на генеральной репетиции финала международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" в Минске. 24 ноября 2018
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Национальный отбор участника от России на международный конкурс "Детское Евровидение – 2019" состоится во вторник в Москве, сообщают организаторы.
"В Vegas City hall пройдет выбор конкурсанта, который представит Россию в этом году на международном детском песенном конкурсе. Участники приедут из разных городов России: Самара, Кызыл, Москва, Ярославль, Казань, Тюмень, Челябинск, Санкт-Петербург. Результаты отборочного тура будут складываться из интернет-голосования и голосования членов жюри", – говорится в пресс-релизе.
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Ребятам в возрасте от 9 до 14 лет, прошедшим отбор онлайн и офлайн, предстоит показать свои таланты в рамках большого концерта, сообщили организаторы. В этом году судить будет два состава жюри - взрослое и детское. В состав членов взрослого жюри войдут артисты российской эстрады, продюсеры, а в состав детского - участники "Детского Евровидения" прошлых лет, блоггеры, лауреаты международных конкурсов.
Жюри, помимо вокальных данных, песни и номера, будет оценивать умение выступать вживую, говорится в пресс-релизе. Также предъявляются достаточно жесткие требования и к самому музыкальному материалу: композиция в жанре со-временной поп-музыки должна звучать на государственном языке страны и включать не более 25% иностранного.
"Академия Игоря Крутого уже 5 год является организатором российского этапа отбора и подготовки конкурсанта для выступления в финале конкурса. К слову, подопечная Академии Полина Богусевич принесла победу России в "Детском Евровидении-2017", став вторым триумфальным победителем от России за 16 лет проведения конкурса", – рассказали организаторы.
Эфир Национального отборочного тура конкурса "Детское Евровидение – 2019" состоится 26 сентября на телеканале "Карусель". Сам международный конкурс пройдет 24 ноября в Польше, Гливице.
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КультураДетское "Евровидение"МоскваРоссия
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