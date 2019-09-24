В Греции пройдет первая всеобщая забастовка против нового правительства

АФИНЫ, 24 сен - РИА Новости. Первая всеобщая забастовка против политики нового правительства пройдёт в Греции во вторник - профсоюзы протестуют против нового "закона развития экономики", который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся и профсоюзов.

В течение суток будут бастовать работники общественного транспорта, прекратится движение паромов. В школах 24 сентября не будет занятий из-за забастовки профсоюза учителей, бастуют учреждения здравоохранения. СМИ проведут трехчасовую стачку. В центре Афин готовятся митинги и демонстрации профсоюзов.

Это первая крупная забастовка после прихода по итогам досрочных выборов 7 июля к власти правительства консервативной партии "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Профсоюзы заявляют, что подготовленный правительством законопроект об экономическом развитии направлен против общества и трудящихся. В частности, законопроект предусматривает, что забастовку можно будет объявлять только при поддержке более половины членов профсоюзов, а не 10-15 руководителей.

"Предусматривается создание электронного реестра профсоюзов работников, электронного голосования при принятии решения о забастовке, а также усиление позиций работодателей при заключении отраслевого коллективного договора, когда работодатель может сослаться на финансовые проблемы компании. По сути, предпринимаются попытки контроля со стороны работодателя и правительства над организациями и профсоюзами", - заявил профсоюз работников частных предприятий ADEDY.

Возражения вызывает также то, что решениями министерств будет определяться закон о профсоюзах и уставы профсоюзов, и то, каким образом должны приниматься их решения.

"Право на забастовку является сильнейшим оружием трудящихся, и мы должны защитить его всеми нашими силами", - говорится в заявлении ADEDY.

Транспорт

Наибольшие проблемы во вторник вызовет забастовка транспортников. Автобусы, троллейбусы и линия "лёгкого метро" не будут ходить сутки.

Сотрудники метро проведут стачки с начала смены до 9 утра и после 9 вечера до окончания смены – то есть с 9 утра до 9 вечера поезда метро будут ходить. С 7 утра до 11 вечера будут работать троллейбусы.

Сутки не будет паромного сообщения с островами, для многих из которых паром является единственным видом транспортного сообщения, будут закрыты пассажирские и торговые порты. Всегреческая федерация моряков постановила, что бастуют экипажи судов всех типов.

Железнодорожники бастуют 26 сентября - в этот день не будут ходить международные поезда и пригородные поезда.

Школы, больницы, СМИ

Всеобщая федерация работников государственных больниц (POEDIN) объявила 24-часовую забастовку в больницах, центрах скорой помощи, центрах здравоохранения и социального обеспечения, требуя отозвать закон "о развитии", как ограничивающий трудовые и профсоюзные права.

Профсоюзы работников образования постановили провести забастовку учителей и воспитателей детских садов.

Школьных уроков не будет и 27 сентября - в этот день отмечается национальный день школьного спорта.

Журналисты и работники СМИ проведут трёхчасовую стачку - с 12 до 15 часов. В это время на телевидении и радио будут транслироваться старые программы. Забастовка, как ожидается, пройдёт на всех государственных и частных СМИ.