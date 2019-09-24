КС изучит нормы о запрете возврата излишних страховых взносов в ПФР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России во вторник рассмотрит дело о проверке конституционности законоположений, запрещающих возврат работодателям излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, если данные об этих взносах учтены на индивидуальных счетах сотрудников, следует из материалов суда.

"Двадцать четвертого сентября… Конституционный суд РФ… рассмотрит дело о проверке конституционности пятой части статьи 18, статей 20 и 21 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов…" в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса… в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", части 22 статьи 26 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации…" и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса", - говорится в материалах КС.

Дело рассматривается на основании запроса Верховного суда (ВС) РФ. На рассмотрении судебной коллегии ВС по экономическим спорам находится кассационная жалоба компании "Газпромнефть - развитие", которой в нижестоящих судах не удалось обязать отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

В 2014 году эта компания ошибочно перечислила ПФР более 2,5 миллионов рублей страховых взносов с выплаченного работникам возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании.

Как уточняется в материалах КС, запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен законом о страховых взносах в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС, который утратил силу с 1 января 2017 года, и с этой же даты установлен Налоговым кодексом.

"Авторы запроса сомневаются в оправданности указанного ограничения. По их мнению, ограничение права на распоряжение образовавшейся переплатой не должно приводить к ограничению права собственности без достаточных на то оснований. Плательщик страховых взносов лишается права распорядиться своим имуществом в силу лишь одного факта разнесения сведений об уплаченных взносах по лицевым счетам застрахованных лиц - безотносительно того, способен ли возврат излишних платежей в действительности привести к нарушению их прав", - говорится в материалах КС.