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РИА Новости

КС изучит нормы о запрете возврата излишних страховых взносов в ПФР

00:32 24.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ
Конституционный суд РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Конституционный суд РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России во вторник рассмотрит дело о проверке конституционности законоположений, запрещающих возврат работодателям излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, если данные об этих взносах учтены на индивидуальных счетах сотрудников, следует из материалов суда.
"Двадцать четвертого сентября… Конституционный суд РФ… рассмотрит дело о проверке конституционности пятой части статьи 18, статей 20 и 21 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов…" в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса… в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", части 22 статьи 26 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации…" и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса", - говорится в материалах КС.
Дело рассматривается на основании запроса Верховного суда (ВС) РФ. На рассмотрении судебной коллегии ВС по экономическим спорам находится кассационная жалоба компании "Газпромнефть - развитие", которой в нижестоящих судах не удалось обязать отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
В 2014 году эта компания ошибочно перечислила ПФР более 2,5 миллионов рублей страховых взносов с выплаченного работникам возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании.
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Как уточняется в материалах КС, запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен законом о страховых взносах в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС, который утратил силу с 1 января 2017 года, и с этой же даты установлен Налоговым кодексом.
"Авторы запроса сомневаются в оправданности указанного ограничения. По их мнению, ограничение права на распоряжение образовавшейся переплатой не должно приводить к ограничению права собственности без достаточных на то оснований. Плательщик страховых взносов лишается права распорядиться своим имуществом в силу лишь одного факта разнесения сведений об уплаченных взносах по лицевым счетам застрахованных лиц - безотносительно того, способен ли возврат излишних платежей в действительности привести к нарушению их прав", - говорится в материалах КС.
Верховный суд также обращает внимание на отсутствие механизма зачета страховых взносов, излишне уплаченных за периоды до 1 января 2017 года в счет уплаты страховых взносов, которые с этой же даты урегулированы в Налоговом кодексе РФ. Исходя из этого, заявитель просит КС РФ проверить оспоренные нормы на соответствие Конституции.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФПенсионный фонд РФКонституционный суд РФРоссияОбщество
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