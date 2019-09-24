Юрист оценил предложение Украины о переговорах с Россией по морской границе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Юрист-международник почетный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал предложение Госгидрографии Украины инициировать принудительные переговоры с Россией по установлению морской границы. Свое мнение он высказал телеканалу Юрист-международник почетный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал предложение Госгидрографии Украины инициировать принудительные переговоры с Россией по установлению морской границы. Свое мнение он высказал телеканалу RT

Ванин считает неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение.

"С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключенная", — пояснил он.

Юрист добавил, что в силу того, что у каждого государства есть суверенитет, как у России, так и у Украины, нет международного правового механизма, чтобы принудить исполнять какие-то решения.

В рамках этой инициативы Киев может снова попытаться поставить на повестку дня вопрос о принадлежности Крыма.

По словам Ванина, инициатива направлена на попытку обозначить морские границы Украины без учета вхождения Крыма в состав России.

"Таким образом, еще раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна", — пояснил эксперт.

Предложение Украины

Украинская "Госгидрография" ранее предложила инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией. Ведомство пояснило, что в 2003 году между двумя странами был заключен договор о госгранице, но этим документом морские границы установлены не были.

"Госгидрография" пояснила, что без установления морской границы с Россией Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны и легально использовать морские природные ресурсы.