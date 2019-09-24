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РИА Новости

Юрист оценил предложение Украины о переговорах с Россией по морской границе

00:22 24.09.2019 (обновлено: 04:54 24.09.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Юрист-международник почетный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал предложение Госгидрографии Украины инициировать принудительные переговоры с Россией по установлению морской границы. Свое мнение он высказал телеканалу RT.
Ванин считает неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение.
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"С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы. Принудительность — это вещь исключенная", — пояснил он.
Юрист добавил, что в силу того, что у каждого государства есть суверенитет, как у России, так и у Украины, нет международного правового механизма, чтобы принудить исполнять какие-то решения.
В рамках этой инициативы Киев может снова попытаться поставить на повестку дня вопрос о принадлежности Крыма.
По словам Ванина, инициатива направлена на попытку обозначить морские границы Украины без учета вхождения Крыма в состав России.
"Таким образом, еще раз обострить вопрос, создать информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна", — пояснил эксперт.

Предложение Украины

Украинская "Госгидрография" ранее предложила инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией. Ведомство пояснило, что в 2003 году между двумя странами был заключен договор о госгранице, но этим документом морские границы установлены не были.
"Госгидрография" пояснила, что без установления морской границы с Россией Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны и легально использовать морские природные ресурсы.
Ранее ведомство заявляло, что намерено инициировать создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы исключить заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
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На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
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Ситуация на УкраинеКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хохлы как всегда выгоду ищат! )))
24 сентября, 01:10
СНСергей Николаевич
2440001
Когда уже в Украинских органах власти будут работать серьёзные люди? Вместо того что бы заниматься реальными делами вроде поднятия благосостояния населения, или восстановления промышленности всё фантазируют, фантазируют, фантазируют.
24 сентября, 02:16
Александр
2120001
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