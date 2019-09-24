Володин в Нур-Султане встретится с коллегами из Турции, Катара, Южной Кореи

НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях четвертого Совещания председателей парламентов стран Евразии намерен провести двусторонние встречи с коллегами из Турции, Южной Кореи, Пакистана и Катара.

"На полях IV Совещания председателей парламентов стран Евразии планируется проведение двусторонних встреч председателя Государственной думы Вячеслава Володина со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, председателем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном, спикером Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером и председателем Консультативного собрания Катара Ахмедом Бен Абдаллой Бен Заид Аль Махмудом", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Как отмечается, в понедельник, в преддверии Совещания, Володин провел встречи со всеми спикерами Парламентской Ассамблеи ОДКБ - Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Казахстана.

"В ходе встреч обсуждалась подготовка к проведению и повестка Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая пройдет 5 ноября в Ереване", - говорится в сообщении.