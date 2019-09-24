Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T08:06Z
https://ria.ru/20190924/1559019240.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/81/1559018112_0:161:1601:1061_1036x0_80_0_0_4af3862e8b8afb17e6911e102218b760.jpg
РИА Новости

Когда боги требуют: самые кровавые человеческие жертвоприношения в истории

08:00 24.09.2019 (обновлено: 08:06 24.09.2019)
3976
© Depositphotos / kertu_eeТрадиционный костюм индейцев майя
Традиционный костюм индейцев майя
© Depositphotos / kertu_ee
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце августа СМИ сообщили о массовом захоронении, обнаруженном археологами на севере Перу. Там погребено 227 детей, которых принесли в жертву, чтобы задобрить богов, наславших наводнение. Похожие могильники находят по всему миру.

Дети в обмен на спокойствие

В 2011 году международная группа археологов на севере Перу случайно наткнулась на захоронение 42 детей в возрасте от четырех до 14 лет. В течение следующих пяти лет число найденных скелетов выросло до 140. Все жертвы лежали головой к морю, лица были окрашены в красный цвет, а грудные клетки вскрыты особым образом. Радиоуглеродный анализ показал, что дети погибли в один день, примерно в 1450 году. Судя по ДНК, они были из разных районов государства чиму, существовавшего на этой территории с 900 по 1470 год.
Ученые предполагают, что детей согнали на берег моря во время дождя и принесли в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших наводнение. Речь идет о природном катаклизме, который потряс эти земли в XV веке. Тогда из-за повышенной активности природного феномена Эль-Ниньо резко поменялся климат северного побережья. В море исчезла рыба, люди страдали от постоянных ливней и наводнений. Эта аномалия сегодня считается одной из основных причин упадка народа чиму и завоевания их государства инками.
Августовская находка 227 скелетов — самая масштабная. Не исключено, что это не окончательное число.
© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, PLoS ONE/2019 Prieto et al.Место человеческих жертвоприношений цивилизации чиму.
Место человеческих жертвоприношений цивилизации Чиму
© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, PLoS ONE/2019 Prieto et al.
Место человеческих жертвоприношений цивилизации чиму.

Кровавые жертвы Солнца

В 1991 году в 140 километрах от Берлина ученые увидели следы деревянного строения, напоминающего знаменитый Стоунхендж. Находку датировали примерно 2300 годом до нашей эры. Сооружение представляло собой нескольких кругов, разделенных на отдельные секции, и, вероятно, имело ритуальное назначение.
В прошлом году при изучении центральной секции Вудхенджа — так ученые назвали "немецкий Стоунхендж" — обнаружили останки нескольких десятков женщин и детей разных возрастов. Все они погибли от удара тупым предметом по затылку. Затем тела сбросили в ямы, выкопанные в центре круга. Рядом с останками лежали обломки ритуальных орудий.
© Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue"Немецкий Стоунхендж". Здесь, по предположению ученых, совершались ритуальные убийства детей и женщин.
Немецкий Стоунхендж
© Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue
"Немецкий Стоунхендж". Здесь, по предположению ученых, совершались ритуальные убийства детей и женщин.
По мнению немецких археологов, Вудхендж, скорее всего, связан с зарождающимися культами смерти и Солнца, а человеческие жертвоприношения могли быть частью театрализованных представлений, описывающих цикл жизни и смерти. Но видеть их имели право только самые влиятельные члены общины — жрецы, вожди и члены их семей.

Сжечь во имя победы

Греческие мифы и легенды изобилуют мрачными подробностями человеческих жертвоприношений. Однако до последнего времени этому не было никаких археологических свидетельств. Лишь в 2016 году международная группа археологов раскопала детские останки в святилище Зевса Ликейского, располагавшемся на полуострове Пелопоннес, на Ликейской горе.
Останки мумий детей, убитых в ходе масштабного массового жертвоприношения в середине 15 века
6 марта, 22:00РИА Новости
Археологи нашли следы массовых детских жертвоприношений в Перу
Кости мальчика-подростка лежали между двумя параллельными рядами камней в 30-метровом кургане, образованном пеплом жертвенных животных. Скелет хорошо сохранился, за исключением верхней части черепа. Судя по глиняным черепкам рядом с останками, ребенок погиб в XI веке до нашей эры. Ученые предполагают, что мальчика принесли в жертву, так как его останки были внутри жертвенника.
Как пишет The Guardian, археологи не исключают, что там есть и другие скелеты. Алтарь раскопан лишь на семь процентов, а Ликейская гора веками ассоциировалась с человеческими жертвоприношениями. Кроме того, в разных частях Греции уже находили сосуды, наполненные человеческими костями, в том числе детскими. На них были видны следы порезов и сколов, как если бы этих людей не просто убили, но после смерти снимали с них мягкие ткани.
© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Danno1Святилище Зевса на горе Ликео. Здесь обнаружили первое археологическое доказательство того, что греки совершали человеческие жертвоприношения.
Святилище Зевса на горе Ликео
© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Danno1
Святилище Зевса на горе Ликео. Здесь обнаружили первое археологическое доказательство того, что греки совершали человеческие жертвоприношения.

Узнать божественное мнение

Примерно в то же время, когда на горе Ликео приносили в жертву детей, в древнекитайском государстве Шан так же поступали с молодыми людьми в возрасте от 15 до 35 лет. Согласно данным канадских археологов, в столице страны городе Иньсюй за 255 лет жрецы убили более 13 тысяч человек. Тела сбрасывали в специальные жертвенные ямы. На развалинах города обнаружено свыше двух с половиной тысяч таких ям.
Убивали, как правило, военнопленных, в которых не было недостатка, поскольку империя непрерывно воевала. Было два вида жертвоприношений. В обряде "ренсун" рядом с убитыми — обычно это были слуги или родственники скончавшихся аристократов — в определенном порядке выкладывали различные ритуальные предметы.
Массовые же дары богам назывались "реншенг" и предполагали принесение в жертву от десяти до 50 человек одновременно, хотя известно захоронение и с 339 скелетами. В большинстве раскопанных могил число жертв соответствовало цифрам, указанным на гадальных костях, найденных рядом с останками. Скорее всего, людей убивали в обмен на мнение богов по тому или иному вопросу.
Великая Китайская стена
19 июня 2017, 14:49РИА Новости
Археологи раскрыли тайну человеческих жертвоприношений в Древнем Китае
8110629
Обсудить 0
Открытия - РИА НаукаГерманияКитайГрецияПеруРИА Наука
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА
Новости
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский устал, заявил актер "Квартала 95"
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
Лента новостейМолния