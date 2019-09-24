Когда боги требуют: самые кровавые человеческие жертвоприношения в истории

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце августа СМИ сообщили о массовом захоронении, обнаруженном археологами на севере Перу. Там погребено 227 детей, которых принесли в жертву, чтобы задобрить богов, наславших наводнение. Похожие могильники находят по всему миру.

Дети в обмен на спокойствие

В 2011 году международная группа археологов на севере Перу случайно наткнулась на захоронение 42 детей в возрасте от четырех до 14 лет. В течение следующих пяти лет число найденных скелетов выросло до 140. Все жертвы лежали головой к морю, лица были окрашены в красный цвет, а грудные клетки вскрыты особым образом. Радиоуглеродный анализ показал, что дети погибли в один день, примерно в 1450 году. Судя по ДНК, они были из разных районов государства чиму, существовавшего на этой территории с 900 по 1470 год.

Ученые предполагают , что детей согнали на берег моря во время дождя и принесли в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших наводнение. Речь идет о природном катаклизме, который потряс эти земли в XV веке. Тогда из-за повышенной активности природного феномена Эль-Ниньо резко поменялся климат северного побережья. В море исчезла рыба, люди страдали от постоянных ливней и наводнений. Эта аномалия сегодня считается одной из основных причин упадка народа чиму и завоевания их государства инками.

Августовская находка 227 скелетов — самая масштабная. Не исключено, что это не окончательное число.

© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, PLoS ONE/2019 Prieto et al. Место человеческих жертвоприношений цивилизации чиму. © CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, PLoS ONE/2019 Prieto et al. Место человеческих жертвоприношений цивилизации чиму.

Кровавые жертвы Солнца

В 1991 году в 140 километрах от Берлина ученые увидели следы деревянного строения, напоминающего знаменитый Стоунхендж. Находку датировали примерно 2300 годом до нашей эры. Сооружение представляло собой нескольких кругов, разделенных на отдельные секции, и, вероятно, имело ритуальное назначение.

В прошлом году при изучении центральной секции Вудхенджа — так ученые назвали "немецкий Стоунхендж" — обнаружили останки нескольких десятков женщин и детей разных возрастов. Все они погибли от удара тупым предметом по затылку. Затем тела сбросили в ямы, выкопанные в центре круга. Рядом с останками лежали обломки ритуальных орудий.

© Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue "Немецкий Стоунхендж". Здесь, по предположению ученых, совершались ритуальные убийства детей и женщин. © Wikimedia Maps, CC BY-SA 2.0/Torsten Maue "Немецкий Стоунхендж". Здесь, по предположению ученых, совершались ритуальные убийства детей и женщин.

По мнению немецких археологов, Вудхендж, скорее всего, связан с зарождающимися культами смерти и Солнца, а человеческие жертвоприношения могли быть частью театрализованных представлений, описывающих цикл жизни и смерти. Но видеть их имели право только самые влиятельные члены общины — жрецы, вожди и члены их семей.

Сжечь во имя победы

Греческие мифы и легенды изобилуют мрачными подробностями человеческих жертвоприношений. Однако до последнего времени этому не было никаких археологических свидетельств. Лишь в 2016 году международная группа археологов раскопала детские останки в святилище Зевса Ликейского, располагавшемся на полуострове Пелопоннес, на Ликейской горе.

Кости мальчика-подростка лежали между двумя параллельными рядами камней в 30-метровом кургане, образованном пеплом жертвенных животных. Скелет хорошо сохранился, за исключением верхней части черепа. Судя по глиняным черепкам рядом с останками, ребенок погиб в XI веке до нашей эры. Ученые предполагают, что мальчика принесли в жертву, так как его останки были внутри жертвенника.

Как пишет The Guardian, археологи не исключают, что там есть и другие скелеты. Алтарь раскопан лишь на семь процентов, а Ликейская гора веками ассоциировалась с человеческими жертвоприношениями. Кроме того, в разных частях Греции уже находили сосуды, наполненные человеческими костями, в том числе детскими. На них были видны следы порезов и сколов, как если бы этих людей не просто убили, но после смерти снимали с них мягкие ткани.

© CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Danno1 Святилище Зевса на горе Ликео. Здесь обнаружили первое археологическое доказательство того, что греки совершали человеческие жертвоприношения. © CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Danno1 Святилище Зевса на горе Ликео. Здесь обнаружили первое археологическое доказательство того, что греки совершали человеческие жертвоприношения.

Узнать божественное мнение

Примерно в то же время, когда на горе Ликео приносили в жертву детей, в древнекитайском государстве Шан так же поступали с молодыми людьми в возрасте от 15 до 35 лет. Согласно данным канадских археологов, в столице страны городе Иньсюй за 255 лет жрецы убили более 13 тысяч человек. Тела сбрасывали в специальные жертвенные ямы. На развалинах города обнаружено свыше двух с половиной тысяч таких ям.

Убивали, как правило, военнопленных, в которых не было недостатка, поскольку империя непрерывно воевала. Было два вида жертвоприношений. В обряде "ренсун" рядом с убитыми — обычно это были слуги или родственники скончавшихся аристократов — в определенном порядке выкладывали различные ритуальные предметы.