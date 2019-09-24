Ник Кейв анонсировал дату выхода нового альбома Bad Seeds

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ник Кейв рассказал, что его новая пластинка совместная с группой Bad Seeds под названием Ghosteen выйдет в первых числах октября, сообщает Independent.
Музыкант поделился этой новостью в ответ на вопрос одного из фанатов на сайте Red Hand Files: "Дорогой Джо, он появится уже на следующей неделе. Называется Ghosteen. Это двойной альбом. Первая часть состоит из восьми песен, а вторая — из двух, и между ними есть текстовый фрагмент".
Он также выложил изображение обложки новой пластинки.
Bad Seeds выпустили альбом Skeleton Tree в 2016 году, в него вошли "самые грустные песни" Кейва, написанные после смерти его сына.
На сайте Red Hand Files музыкант делится с фанатами новостями, рассуждает о музыке, потерях и вдохновении.
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