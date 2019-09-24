Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T04:23Z
https://ria.ru/20190924/1559016030.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152319/41/1523194198_0:42:5184:2958_1036x0_80_0_0_f44ef3e89f8c751ce352cdc5c472f59f.jpg
РИА Новости
Культура

Ник Кейв анонсировал дату выхода нового альбома Bad Seeds

04:23 24.09.2019
167
© AFP 2019 / Justin TallisПевец Ник Кейв
Певец Ник Кейв
© AFP 2019 / Justin Tallis
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ник Кейв рассказал, что его новая пластинка совместная с группой Bad Seeds под названием Ghosteen выйдет в первых числах октября, сообщает Independent.
Музыкант поделился этой новостью в ответ на вопрос одного из фанатов на сайте Red Hand Files: "Дорогой Джо, он появится уже на следующей неделе. Называется Ghosteen. Это двойной альбом. Первая часть состоит из восьми песен, а вторая — из двух, и между ними есть текстовый фрагмент".
Он также выложил изображение обложки новой пластинки.
Bad Seeds выпустили альбом Skeleton Tree в 2016 году, в него вошли "самые грустные песни" Кейва, написанные после смерти его сына.
На сайте Red Hand Files музыкант делится с фанатами новостями, рассуждает о музыке, потерях и вдохновении.
Канадский певец Леонард Коэн
22 сентября, 19:15Культура
Посмертный альбом Леонардо Коэна выйдет осенью
000000
КультураМузыкаНовости культурыНик Кейв
Рекомендуем
Мессенджер Telegram на экране телефона
РКН планирует за год представить результаты работы по блокировке Telegram
РИА
Новости
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
Программирование
Названы самые небезопасные пароли
Видеозвонки в Одноклассниках
В Одноклассниках появилась функция размытия фона во время видеозвонка
Лента
новостей
Офис компании Ростелеком
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
Вид с воздуха на город Уфа
В "цифровом забеге" в Уфе приняли участие пять тысяч человек
Два медведя гризли в канадской провинции Британская Колумбия. Стоп-кадр видео
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины
Протез руки
Молодые специалисты из Ленобласти разработали доступный бионический протез
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Актер Джон Хилл
Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть злодея в фильме о Бэтмене
Представительница России Анна Филипчук выступает на генеральной репетиции финала международного детского конкурса песни Евровидение-2018 в Минске. 24 ноября 2018
Национальный отбор конкурса "Детское Евровидение" пройдет в Москве
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Посольство на Кипре подтвердило гибель российского туриста в Протарасе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
Лента новостейМолния