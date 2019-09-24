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РИА Новости

В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу

08:00 24.09.2019 (обновлено: 10:10 24.09.2019)
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CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
CC BY 2.0 / NATO /
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мифическая "российская агрессия", оперативная переброска войск со всего континента и прямая военная поддержка из США — новый план боевых действий в Европе предусматривает создание специального командования НАТО в Германии. Это позволит альянсу лучше координировать логистику, гораздо быстрее перемещать и развертывать в регионе крупные военные группировки. О том, как и под каким предлогом НАТО укрепляется у границ России, — в материале РИА Новости.

Двое суток до Таллина

О формировании штаба в немецком городе Ульм в НАТО заявили еще в прошлом году. Ожидается, что он заработает уже в 2021-м, причем в кризисной ситуации численность личного состава может увеличиться до 600 военнослужащих. В американском Норфолке (штат Вирджиния) создается похожая структура, призванная управлять быстрой переброской войск в Европу через Атлантику.
Напомним, в Германии сегодня сосредоточена основная часть европейской группировки НАТО — в случае широкомасштабной войны именно эти соединения станут главной ударной силой. Только американцев здесь порядка 35 тысяч. Очевидно, войска из Германии поддержат НАТО в Прибалтике — там, где, по мнению западных аналитиков, стоит ожидать главный удар.
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
14 сентября, 08:00РИА Новости
"Большая игра — 2". Зачем британским генералам противостояние с Россией
Стратеги альянса считают, что страны Балтии наиболее уязвимы для "угрозы с востока". Так, в докладе американского аналитического центра RAND 2016 года отмечалось, что передовые отряды российской армии достигнут столиц прибалтийских государств — Таллина и Риги — не более чем за 60 часов.
По оценкам западных экспертов, Москва на этом направлении располагает силами, в два с половиной раза превосходящими группировку альянса. При этом удар возможен одновременно с двух сторон — из центральной части России и анклава в Калининградской области.
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве

Под предлогом "русской угрозы"

На случай внезапного вторжения в Европу у НАТО имеется особый план, предусматривающий оперативное формирование так называемого головного отряда. Это силы быстрого реагирования и объединенная группа повышенной готовности общей численностью более 30 тысяч человек. Такую группировку альянс может развернуть за двое суток и практически сразу отправить в бой.
Кроме того, в 2018-м утверждена дополнительная стратегия, под названием "4 на 30" (Four Thirties). По ней к 2020-му предполагается создать 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и выделить 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней. По оценкам экспертов, в ударное ядро войдут порядка 50 тысяч военнослужащих.
Польские военнослужащие на базе в Ожише
20 июня, 08:00РИА Новости
Свобода маневра. Зачем НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих
НАТО наращивает группировку войск в Восточной Европе с 2014-го, в частности в Польше и Румынии. В Польше войска разместят в шести пунктах базирования, численность американских военнослужащих увеличат до пяти с половиной тысяч. Кроме того, здесь дислоцируют эскадрилью беспилотников MQ-9 и усилят систему ПВО комплексами Patriot. И в Польше, и в Румании создана мощная противоракетная оборона на основе систем ПРО Aegis Ashore.
© AFP 2019 / Daniel MihailescuАмериканская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
Прибалтику стратеги НАТО рассматривают как удобный плацдарм для вторжения в Россию (если это понадобится). Здесь размещены многонациональные батальоны. В частности, в Эстонии расквартирована батальонная группа альянса — 1,2 тысячи военнослужащих. С 2017-го там служили солдаты и офицеры из Великобритании и Франции. В январе 2018-го французский контингент сменили датчане, которые затем уступили место бельгийцам. Французы вернулись в Эстонию в апреле этого года.
Батальон без дела не сидит. Крупномасштабные маневры проводятся регулярно. На учениях, как правило, отрабатывают противодействие "российской агрессии".
© Flickr / U.S. Army EuropeСолдаты Вооруженных сил Германии во время учений Saber Strike — 2016
Солдаты вооруженных сил Германии во время учений Saber Strike-2016
© Flickr / U.S. Army Europe
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений Saber Strike — 2016

Горячее небо

Москва ни о каком нападении на Европу не помышляет и на фоне расширения НАТО на восток лишь вынуждена принимать меры оборонительного характера. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области дислоцируются части полностью укомплектованной 6-й общевойсковой армии, вооруженные танками Т-72, дальнобойными гаубицами, ракетными комплексами "Искандер-М" и огнеметами ТОС-1А "Солнцепек".
В Псковской области расквартированы 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия и отдельная бригада спецназа. В Калининградской области развернут 11-й армейский корпус Балтийского флота с танками Т-72, крупнокалиберной артиллерией и ОТРК "Искандер-М". Южнее — в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях — дислоцированы части 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.
Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
5 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Антибиотик от пушек НАТО. Как русский комплекс артразведки встревожил Запад
Альянс регулярно прощупывает оборону западных рубежей страны. Так, в сводках военного ведомства практически еженедельно сообщается о перехвате летательных аппаратов НАТО в непосредственной близости от границ России.
В августе взлетевший с базы в Литве истребитель F-18 ВВС Испании попытался приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над Балтийским морем. "Гостя" оттеснили машины сопровождения Су-27.
Об искусственном нагнетании ситуации свидетельствуют и многочисленные милитаристские высказывания должностных лиц НАТО. Например, на днях издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщило о разработке плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии". Речь идет о масштабной операции с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронной борьбой.
Это вызвало резкую критику российского МИД, квалифицировавшего подобные высказывания как угрозу, негативно влияющую на мировую безопасность.
© Минобороны Российской ФедерацииИстребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
© Минобороны Российской Федерации
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
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НАТОЕвропаРоссияБезопасность
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