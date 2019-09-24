В Сети появился трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

"Падение инопланетного объекта разделило жизни на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, поскольку только она была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Ее сверхспособности волнуют не только землян, и над планетой нависает угроза вторжения. Победить в грядущем столкновении можно только одним способом — найти в себе силы остаться людьми", — говорится в подписи к ролику.