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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

00:12 24.09.2019
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© Art Pictures Studio Кадр из трейлера к фильму "Вторжение"
Кадр из трейлера к фильму Вторжение
© Art Pictures Studio
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. На YouTube—канале Sony Pictures выложили трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука.
"Падение инопланетного объекта разделило жизни на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, поскольку только она была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Ее сверхспособности волнуют не только землян, и над планетой нависает угроза вторжения. Победить в грядущем столкновении можно только одним способом — найти в себе силы остаться людьми", — говорится в подписи к ролику.
В фильме снимались Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Авторы сценария: Олег Маловичко, Андрей Золотарев.
Релиз картины запланирован на первое января 2020 года.
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