Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:25Z
https://ria.ru/20190924/1559008715.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155903/27/1559032739_0:218:2712:1744_1036x0_80_0_0_10913a5880900b284d9cad20d3466a91.jpg
РИА Новости

Война и стресс, метро и страх: ученый рассказал о природе современных фобий

09:00 24.09.2019 (обновлено: 11:25 24.09.2019)
405
© РИА Новости / Виталий БелоусовПсихиатр Иосиф Зислин
Психиатр Иосиф Зислин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Считается, что современный человек подвержен множеству страхов: метро, теракты, стремительное развитие технологий – список можно продолжать бесконечно. Структуры фобий имеют много общего с архаическими страхами древнего человека и содержат в себе элементы, имеющие культурные корни. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с психиатром, автором работ по клинической и антропологической психиатрии Иосифом Зислиным о том, чего и почему боится человек в большом городе, и какую связь фольклор может иметь с лингвистическими и психологическими исследованиями.
— Какие городские страхи есть у современного человека?
— В современном городе есть все страхи, которые были тысячу лет тому назад. Человек всегда боится неизвестного, страшного, непонятного, незнакомого, чужого. Вот этот набор остается, а содержание "коробочек" меняется. Например, сейчас есть много страхов, связанных с развитием технологий.
Моральные паники, которые развиваются в обществе, индивидуальные страхи и психиатрические вещи имеют очень четкие структуры, которые можно сравнить между собой. Если мы поймем, из каких "кубиков" они выстраиваются, то сумеем решить, что с ними делать. Когда мы проговариваем, выводим наружу индивидуальные и общественные страхи, они становятся менее страшными. Ведь обычно мы боимся неизвестного, когда не можем определить, что это такое.
Страхи/Ошибки
Страх будущего
8 июля, 12:00
— В современном городе много стресса. Можно ли сказать, что жители большого города больше подвержены страху, чем жители сельской местности?
— Думаю, нет. Кажется, в стрессовой ситуации количество страхов и сумасшествий должно увеличиться, но это не так. Приведу в пример Израиль, где я живу. Когда происходит военное действие, количество психиатрических страхов идет вниз, а не вверх. Это можно отследить по количеству обращений в приемный покой психиатрических клиник. Со страхами большого города так же: интернет, метро, опознавание лиц, разные технологические вещи не увеличивают количество больных, а просто добавляют новую тематику. Мои учителя рассказывали, что в 60-е годы появилось огромное количество больных, бредящих космосом. До полета Гагарина эта тема была не интересна. Но в целом количество сумасшедших осталось прежним, оно всегда примерно одинаковое.
— Как изучение связи фольклора и фобий может оказать влияние на психиатрию? Можно ли привести примеры взаимосвязей, которые вам удалось проследить?
— Здесь есть два аспекта: теоретический и практический. Теоретический заключается в том, что психиатрия находится в очень тяжелом, примитивном состоянии. С того момента, как у нас появились работающие лекарства, врачам стало неинтересно думать, почему больной рассказывает ту или иную историю. Это привело к формализации и упрощению психиатрических вещей. Если мы пойдем таким путем, то всю психиатрию можно будет свести к компьютерной диагностике.
Испуганная девочка
19 сентября, 10:44Социальный навигатор
Сила суеверий: почему современный человек до сих пор боится демонов
Сегодняшняя фольклористика – это не рассказ про лапти и березки, это соединение сюжета фольклора с генетическими, лингвистическими и психологическими исследованиями. Именно это дает нам возможность понять, как мы сформировались миллионы лет назад, как сложился тот или иной сюжет. Это важно для археологии, антропологии, истории. А вот для психиатрии важно, почему вдруг возникает какой-то массовый психоз. Группа людей вдруг начинает сходить с ума в определенное время и в определенном месте. Изучив их бред, становится понятно, что они используют один сюжет, который локализован в их области. Если в их местности нет такого сюжета, тогда не возникнет этого массового явления.
— Как вы думаете, будут ли люди будущего, живущие в век научного прогресса и глобализации, подвержены фобиям, имеющим фольклорное и мифологическое происхождение?
— Безусловно, да. Если вы возьмете любой библейский текст, созданный 2500 лет назад, и посмотрите психологические характеристики, они окажутся теми же самыми, что и сейчас. Человек не поменялся за это время, не поменяется и потом. Он может носить 3 телефона и 5 компьютеров, ему можно встроить чип, но он будет действовать так же, как и раньше. Другой антропологический тип пока не виден на горизонте.
Интервью взято в рамках Международной междисциплинарной конференции "Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы конструирования страха", организованной Институтом общественных наук РАНХиГС.
Конференция "Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы страха"
© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждисциплинарная конференция посвящена вопросу, как индивидуальные фобии соотносятся с устойчивыми коллективными страхами
Междисциплинарная конференция посвящена вопросу, как индивидуальные фобии соотносятся с устойчивыми коллективными страхами
1 из 8
Междисциплинарная конференция посвящена вопросу, как индивидуальные фобии соотносятся с устойчивыми коллективными страхами
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовИосиф Зислин – психиатр, автор работ по клинической психиатрии, антропологической психиатрии, нейрофизиологии, частнопрактикующий врач
Иосиф Зислин – психиатр, автор работ по клинической психиатрии, антропологической психиатрии, нейрофизиологии, частнопрактикующий врач
2 из 8
Иосиф Зислин – психиатр, автор работ по клинической психиатрии, антропологической психиатрии, нейрофизиологии, частнопрактикующий врач
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовВиктор Вахштайн – декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС
Виктор Вахштайн – декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС
3 из 8
Виктор Вахштайн – декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовДарья Радченко – кандидат культурологии, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ "Стрелка"
Дарья Радченко – кандидат культурологии, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ Стрелка
4 из 8
Дарья Радченко – кандидат культурологии, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ "Стрелка"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовЭксперты затронули тему детских страхов и обсудили, чего и почему боятся в интернете люди разных возрастов
Эксперты затронули тему детских страхов и обсудили, чего и почему боятся в интернете люди разных возрастов
5 из 8
Эксперты затронули тему детских страхов и обсудили, чего и почему боятся в интернете люди разных возрастов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовОксана Мороз – доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС
Оксана Мороз – доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС
6 из 8
Оксана Мороз – доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовКатриона Келли – профессор русского языка и литературы Оксфордского университета
Катриона Келли – профессор русского языка и литературы Оксфордского университета
7 из 8
Катриона Келли – профессор русского языка и литературы Оксфордского университета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовСтарший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Александра Архипова (слева) и научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Анна Кирзюк
Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Александра Архипова (слева) и научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Анна Кирзюк
8 из 8
Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Александра Архипова (слева) и научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Анна Кирзюк
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 8
Междисциплинарная конференция посвящена вопросу, как индивидуальные фобии соотносятся с устойчивыми коллективными страхами
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 8
Иосиф Зислин – психиатр, автор работ по клинической психиатрии, антропологической психиатрии, нейрофизиологии, частнопрактикующий врач
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 8
Виктор Вахштайн – декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 8
Дарья Радченко – кандидат культурологии, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ "Стрелка"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 8
Эксперты затронули тему детских страхов и обсудили, чего и почему боятся в интернете люди разных возрастов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
6 из 8
Оксана Мороз – доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС
© РИА Новости / Виталий Белоусов
7 из 8
Катриона Келли – профессор русского языка и литературы Оксфордского университета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 8
Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Александра Архипова (слева) и научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Анна Кирзюк
© РИА Новости / Виталий Белоусов
300001
Обсудить 0
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Университетская наукаНавигатор абитуриентаРИА НаукаОбщество
Рекомендуем
Инвалидная коляска
Ученые отыскали эффективный способ управления инвалидными колясками
РИА
Новости
Так художник представил себе возможность прикладного использования разработки специалистов
Новая компьютерная программа поможет архитекторам воплотить старые фантазии
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
Энергия будущего: в России создали диагностическое оборудование для ITER
Уничтожение космического мусора лазером
Ученые России и США создали лазер, способный защитить Землю от астероидов
Лента
новостей
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Российские рубли
В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей
Новорожденный
В Алжире восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Сотрудник МЧС РФ
В Челябинской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
Лента новостейМолния