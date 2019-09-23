Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T23:58Z
https://ria.ru/20190923/1559023929.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155856/85/1558568589_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4f4443d3f7577b51f91c29b2c81ede2e.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что США не нужны посредники в отношениях с Ираном

23:58 23.09.2019
718
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужны посредники для выстраивания отношений с Ираном.
"Нам не нужны посредники. Иран хочет что-то сделать, и не думаю, что нам нужен посредник", - заявил Трамп журналистам перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 22:32РИА Новости
США оценили потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов
При этом президент США назвал другом своего египетского коллегу, но повторил, что "мы не ищем посредников".
Трамп подтвердил, что никаких встреч с руководством Ирана у него в ООН не запланировано, но добавил свое традиционное для таких случаев выражение "посмотрим, что будет".
В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани на полях Генассамблеи ООН встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили ранее в его администрации.
Макрон позднее сообщил, что проведет также встречу с Трампом.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 23:16РИА Новости
США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
071102
Обсудить 0
Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Изображения лидеров партий Яира Лапида и Бенни Ганца в Тель-Авиве, Израиль
В Израиле ни один кандидат в премьеры не набрал голоса для создания кабмина
РИА
Новости
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Венесуэла сообщила постпреду России при ООН о рисках применения "Пакта Рио"
Израильский парламент
Арабские партии порекомендовали на пост в премьера Израиля лидера оппозиции
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Гаити отказался от участия в сессии Генассамблеи ООН
Лента
новостей
Флаги Великобритании и ЕС
Британские лейбористы выступили за сохранение членства страны в ЕС
Глава МИД Колумбии Карлос Трухильо
Участники "Пакта Рио" не обсуждали на встрече вторжение в Венесуэлу
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Япония и США завершили переговоры по новому договору о торговле
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Танкер Stena Impero
Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Греции арестовали разыскиваемого за захват самолета в 1985 году
Премьер-министр Борис Джонсон
СМИ: США и Британия договорились заключить торговую сделку к июлю 2020 года
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
Лента новостейМолния