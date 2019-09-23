Трамп заявил, что США не нужны посредники в отношениях с Ираном

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужны посредники для выстраивания отношений с Ираном.

"Нам не нужны посредники. Иран хочет что-то сделать, и не думаю, что нам нужен посредник", - заявил Трамп журналистам перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом президент США назвал другом своего египетского коллегу, но повторил, что "мы не ищем посредников".

Трамп подтвердил, что никаких встреч с руководством Ирана у него в ООН не запланировано, но добавил свое традиционное для таких случаев выражение "посмотрим, что будет".

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани на полях Генассамблеи ООН встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили ранее в его администрации.