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РИА Новости

В Сахалинской области двести человек эвакуировали с горящей плавбазы

23:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уже 200 человек эвакуировано с плавучей базы "Петр Житников" в Тихом океане, где произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область). В акватории ведется спасательная операция. Информации о погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из 400 человек на расположенные поблизости суда перевезли более 100 человек.
Сотрудники МЧС
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"Ведется эвакуация персонала на два находящихся рядом судна. На данный момент эвакуировано 200 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что капитан-координатор Сахалинского МСПЦ (Морского спасательного-координационного центра) сообщил о возгорании тарных материалов в консервном цехе.
Добавляется, что экипаж определяет характер повреждений судна. Из Корсакова вышли спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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