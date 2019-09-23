В Сахалинской области двести человек эвакуировали с горящей плавбазы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уже 200 человек эвакуировано с плавучей базы "Петр Житников" в Тихом океане, где произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область). В акватории ведется спасательная операция. Информации о погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из 400 человек на расположенные поблизости суда перевезли более 100 человек.

"Ведется эвакуация персонала на два находящихся рядом судна. На данный момент эвакуировано 200 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитан-координатор Сахалинского МСПЦ (Морского спасательного-координационного центра) сообщил о возгорании тарных материалов в консервном цехе.