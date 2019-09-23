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РИА Новости

Трамп и Дуда обсудили создание препятствий для "Северного потока — 2"

23:50 23.09.2019 (обновлено: 11:13 24.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", сообщил Белый дом по итогам переговоров.
"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики", — говорится в сообщении
Как отмечается, оба президента признали, что "Северный поток — 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как "наилучшим образом остановить проект".
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Вчера, 08:00РИА Новости
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году. Он пройдет от России до ФРГ по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против этого проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия и Литва, а также Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток — 2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Москва неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Анджей ДудаДональд ТрампЕвросоюзЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А Польша где, в Европе, или в С.Америке, и как на это смотрит та же Германия? А можно ли Сев.поток заморозить без ущерба, и дать померзнуть Европе, чтобы "на холодную голову" поразмыслить? Как говорится: "Не доходит через голову, дойдет через ...оп-у, другие части тела."
23 сентября, 23:59
Александр Невский
1410000
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