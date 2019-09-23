Трамп и Дуда обсудили создание препятствий для "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики", — говорится в сообщении

Как отмечается, оба президента признали, что "Северный поток — 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как "наилучшим образом остановить проект".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году. Он пройдет от России до ФРГ по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против этого проекта активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия и Литва, а также Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.