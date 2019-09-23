Трамп положительно отозвался об идее переговоров по урегулированию в Йемене

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает позитивной идею о переговорах по урегулированию конфликта в Йемене.

В понедельник журналисты на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке спросили мнение Трампа о якобы озвученной Ираном готовности к переговорам по прекращению войны в Йемене.

"Это очень большое позитивное заявление, если оно было. Я его не слышал", - сказал Трамп.

В последние дни иранские официальные лица не делали заявлений о готовности страны к переговорам по урегулированию конфликта в Йемене. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье, упоминал конфликт в Йемене, однако в другом контексте.

"Когда война в Йемене разразилась более четырех лет назад, мы призвали к прекращению огня, немедленным переговорам, оказанию гуманитарной помощи и формированию правительства на широкой основе. К сожалению, союзники США, Саудовская Аравия считали, что они могут выиграть эту войну в военном отношении в течение четырех недель. Вот почему они не приняли наше предложение выступить посредником между ними и остальными и добиться решения путем переговоров", - сказал Зариф.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.