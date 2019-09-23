Башкирский офтальмолог готов помочь девушке с "кристальными" слезами

УФА, 23 сен – РИА Новости. Всемирно известный башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев заявил РИА Новости о готовности обследовать и оказать помощь девушке из Армении, у которой, по сообщениям СМИ, кристаллизируются слезы.

СМИ сообщают, что в Армении врачи не могут поставить диагноз 22-летней Сатеник Каразян, у которой вместо слез якобы образуются кристаллы. РЕН ТВ сообщало со ссылкой на врача-офтальмолога Татьяну Шилову, что такая патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно. Доктор отметила, что ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.

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"Готов подумать, как помочь этой девушке, это слишком необычное явление, такого в моей практике не было. Мы готовы пригласить ее в наш центр офтальмологии, обследовать и по возможности помочь ей", - сказал агентству профессор Мулдашев.