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РИА Новости

Представитель России объявил в ООН о принятии Москвой Парижского соглашения

23:29 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев официально объявил с трибуны ООН в понедельник о том, что Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее в понедельник, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
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"Постановлением правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года Российская Федерация приняла Парижское соглашение и становится полноправным участником данного международно-правового инструмента", - сказал Эдельгериев.
"Российская Федерация уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с базовым 1990 годом – наши совокупные выбросы за этот период снизились почти наполовину. Речь идет о 41 миллиарде тонн эквивалента СО2, что в масштабе планеты позволило в совокупности замедлить глобальное потепление на целый год. Намерены амбициозно подходить к пересмотру определяемого на национальном уровне вклада", - добавил он.
По его словам, в России энергобаланс уже сегодня соответствует низкоуглеродным требованиям. "Более половины первичных энергоресурсов приходится на природный газ, обладающий несомненным преимуществом перед другими видами топлива в плане выбросов. Более трети производства электроэнергии составляют полностью безуглеродные источники – атомные, гидроэлектростанции, а также возобновляемая энергетика", - заметил он.
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"Изменение климата – наш общий вызов, здесь нет места попыткам политизации и внесения в климатическую повестку дня конфликтной проблематики, разделению государств по блоковым принципам", - заключил Эдельгериев.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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