Представитель России объявил в ООН о принятии Москвой Парижского соглашения

ООН, 23 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев официально объявил с трибуны ООН в понедельник о том, что Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее в понедельник, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

"Постановлением правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года Российская Федерация приняла Парижское соглашение и становится полноправным участником данного международно-правового инструмента", - сказал Эдельгериев.

"Российская Федерация уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с базовым 1990 годом – наши совокупные выбросы за этот период снизились почти наполовину. Речь идет о 41 миллиарде тонн эквивалента СО2, что в масштабе планеты позволило в совокупности замедлить глобальное потепление на целый год. Намерены амбициозно подходить к пересмотру определяемого на национальном уровне вклада", - добавил он.

По его словам, в России энергобаланс уже сегодня соответствует низкоуглеродным требованиям. "Более половины первичных энергоресурсов приходится на природный газ, обладающий несомненным преимуществом перед другими видами топлива в плане выбросов. Более трети производства электроэнергии составляют полностью безуглеродные источники – атомные, гидроэлектростанции, а также возобновляемая энергетика", - заметил он.

"Изменение климата – наш общий вызов, здесь нет места попыткам политизации и внесения в климатическую повестку дня конфликтной проблематики, разделению государств по блоковым принципам", - заключил Эдельгериев.