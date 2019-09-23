В Донбассе французский доброволец подорвался на мине, сообщил Прилепин

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине на линии соприкосновения в Донбассе при выполнении задания, его состояние тяжелое, сообщил в понедельник писатель, экс-советник первого главы самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин.
"Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое", - написал Прилепин в Twitter.
Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое. pic.twitter.com/dx7rVQSTcJ— ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) September 23, 2019
В ДНР эту информацию пока не комментируют.
Ранее Прилепин некоторое время был замкомандира разведывательно-штурмового батальон полка спецназначения самопровозглашенной Донецкой народной республики, который подчинялся непосредственно первому главе ДНР Александру Захарченко. Год назад батальон перешел в подчинение МВД республики.