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РИА Новости

В Донбассе французский доброволец подорвался на мине, сообщил Прилепин

23:26 23.09.2019 (обновлено: 23:28 23.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине на линии соприкосновения в Донбассе при выполнении задания, его состояние тяжелое, сообщил в понедельник писатель, экс-советник первого главы самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин.
"Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое", - написал Прилепин в Twitter.
В ДНР эту информацию пока не комментируют.
Ранее Прилепин некоторое время был замкомандира разведывательно-штурмового батальон полка спецназначения самопровозглашенной Донецкой народной республики, который подчинялся непосредственно первому главе ДНР Александру Захарченко. Год назад батальон перешел в подчинение МВД республики.
Солдат ВСУ
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаЗахар ПрилепинФранцияВ мире
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