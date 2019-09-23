В Донбассе французский доброволец подорвался на мине, сообщил Прилепин

Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое. pic.twitter.com/dx7rVQSTcJ