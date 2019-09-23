В России ответили на заявление МИД Эстонии о советской "оккупации"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы раскритиковали позицию Эстонии по освобождению страны советскими войсками.

Ранее в эстонском МИД назвали "исторически неверной" информацию об освобождении республики Советским Союзом от армии вермахта. В ведомстве заявили, что страна пострадала "как от нацистской Германии, так и от оккупации СССР". Так эстонские дипломаты отреагировали на публикацию российского МИД документов о Второй мировой войне.

Как отметил депутат Дмитрий Новиков, по вопросу освобождения Эстонии может быть только один взгляд.

"Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом", — цитирует политика RT.

По его словам, история всегда будет использоваться политиками для достижения своих целей. Он отметил, что в Таллине пытаются утвердить эстонскую государственность за счет войны с прошлым.

Помимо этого, считает Новиков, эстонское руководство вынуждено декларировать верность русофобским идеям, господствующим в США и Евросоюзе.

В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий назвал заявление эстонского МИД кощунством.

"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство", – написал политик в Twitter.