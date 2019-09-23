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РИА Новости

В России ответили на заявление МИД Эстонии о советской "оккупации"

23:20 23.09.2019 (обновлено: 23:33 23.09.2019)
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© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкПамятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / В. Бабайлов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы раскритиковали позицию Эстонии по освобождению страны советскими войсками.
Ранее в эстонском МИД назвали "исторически неверной" информацию об освобождении республики Советским Союзом от армии вермахта. В ведомстве заявили, что страна пострадала "как от нацистской Германии, так и от оккупации СССР". Так эстонские дипломаты отреагировали на публикацию российского МИД документов о Второй мировой войне.
Солдаты греются у костра в лесу. 2-й Прибалтийский фронт
22 сентября, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны
Таллин без нацизма: история освобождения Эстонии от оккупации
Как отметил депутат Дмитрий Новиков, по вопросу освобождения Эстонии может быть только один взгляд.
"Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом", — цитирует политика RT.
По его словам, история всегда будет использоваться политиками для достижения своих целей. Он отметил, что в Таллине пытаются утвердить эстонскую государственность за счет войны с прошлым.
Памятник Воину-Освободителю в Таллине
Вчера, 20:58Сказано в эфире
"Счастье так и не наступило". Эстонский политолог о "советской оккупации"МИД Эстонии выразил несогласие с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики Красной Армией 75 лет назад. Эстонский политолог Евгений Голиков в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, на его взгляд, связана такая реакция Таллина.
Помимо этого, считает Новиков, эстонское руководство вынуждено декларировать верность русофобским идеям, господствующим в США и Евросоюзе.
В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий назвал заявление эстонского МИД кощунством.
"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство", – написал политик в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
20 сентября, 11:52РИА Новости
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", заявили в МИД
Российские власти многократно отмечали, что речи об оккупации стран Балтии в 1940 году Советским Союзом не может быть речи. В МИД неоднократно поясняли, что в ведомстве рассматривают присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российских дипломатов, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
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Леонид СлуцкийДмитрий НовиковЭстонияРоссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Ладно, ладно, мы поняли. СССР был милым и пушистым, все республики в её составе были абсолютно по своему желанию, уровень жизни был наивысшем в мире, а гулагов никогда не существовало как и коррупции и безпредела.
23 сентября, 23:48
ДФД Ф
910017215
Ав америке никогда не было рабства, индейцев, ку-клукс-клана, мафии, многоженцев бабтистов.. отстаньте от СССР. Коммунисты строили государство. Но существующий гомо сапиенс совсем не разумный, а полузверь и жить по коммунистическим принципам не может! Сами виноваты! человечество погибнет в атомной войне, в конце концов. Но пока что я хочу говорить на родном русском в России, и знать, что безнаказанно никто сюда не полезет
24 сентября, 00:24
aanfusa83
15810003
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